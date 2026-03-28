La noche del 15 de enero, el profesor Neill Felipe Cubides tomó un taxi en Chapinero. Era un trayecto corto, rutinario. Pero a pocas cuadras, el conductor cambió la ruta y ese desvío marcó el inicio de un crimen que hoy se reconstruye en una sala de audiencias.

Los detalles fueron revelados por la Fiscalía durante la imputación ante un juez de control de garantías, donde se expuso, paso a paso, cómo un aparente “paseo millonario” terminó en un asesinato.

Según el ente acusador, el docente fue atacado dentro del vehículo por al menos dos hombres. Lo golpearon y lo hirieron con armas cortopunzantes para obligarlo a entregar las claves de sus tarjetas bancarias. La violencia fue suficiente para someterlo por completo.

Después, lo asfixiaron.

El crimen no terminó ahí. El cuerpo fue trasladado hasta la vereda Los Soches, en Usme, en el kilómetro 2 de la vía antigua al Llano, donde intentaron borrar toda evidencia. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, uno de los implicados le roció gasolina y posteriormente lo incineró.

Pero mientras todo eso ocurría, el dinero del profesor empezó a moverse.

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Durante la madrugada del 16 de enero, los hoy procesados habrían realizado varios retiros por cerca de seis millones de pesos de sus cuentas bancarias. Además, usaron las tarjetas para hacer compras en establecimientos de comercio en sectores como Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito.

Ese patrón, retiros en efectivo y compras casi inmediatas, fue clave para los investigadores.

La Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá logró rastrear esas transacciones y reconstruir la ruta posterior al crimen, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables y vincularlos directamente con los hechos.

En la audiencia, la Fiscalía les imputó delitos de alto impacto: secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y destrucción de material probatorio, todos en concurso.

Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

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El caso avanza ahora en la justicia, mientras los detalles revelados en audiencia dejan al descubierto no solo la brutalidad del crimen, sino también la frialdad con la que, horas después del asesinato, los responsables habrían utilizado el dinero de la víctima como si nada hubiera ocurrido.