La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturó a cuatro presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado.

Las detenciones se realizaron en operativos en las localidades de Bosa y San Cristóbal, donde fueron ubicados los señalados integrantes de una red delincuencial.

De acuerdo con la investigación, el docente fue interceptado la noche del 15 de enero, minutos después de abordar un taxi en inmediaciones de un centro médico en Chapinero. Los implicados lo habrían retenido y obligado a realizar varias transacciones desde sus productos financieros.

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Posteriormente, la víctima fue agredida y asesinada. Su cuerpo fue hallado el 19 de enero en una zona rural de Usme, con signos de violencia y en estado de calcinación.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre las condiciones exactas de la muerte. El caso sigue en investigación mientras se recolectan pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Neill Felipe Cubides hacía parte del cuerpo docente de la Universidad Externado de Colombia y contaba con una amplia trayectoria académica. Era magíster en Administración con énfasis en finanzas, especialista en diseño de soluciones financieras e ingeniero financiero.

Además, tenía más de 14 años de experiencia en evaluación financiera de concesiones y cerca de 20 años en el sector educativo, donde se desempeñó como director de programa, investigador y docente universitario.

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Tras su desaparición, la universidad acompañó a la familia y mantuvo contacto con las autoridades durante los operativos de búsqueda. El hallazgo del cuerpo marcó un punto clave en el caso.

En las próximas horas, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos correspondientes según su presunta participación en los hechos.