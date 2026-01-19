Hallan sin vida a docente del Externado desaparecido en el norte de Bogotá

La Universidad Externado de Colombia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del docente Neill Felipe Cubides, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 15 de enero en el norte de Bogotá. El cuerpo fue encontrado tras más de cuatro días de búsqueda por parte de las autoridades.

La noticia fue confirmada por la institución educativa a través de un comunicado oficial, en el que expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y allegados. Desde el momento de su desaparición, colegas, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria habían difundido llamados públicos para dar con su paradero.

“La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento”, señaló la institución en el pronunciamiento divulgado este lunes. En el mismo comunicado, la universidad aclaró que las autoridades judiciales adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial sobre las circunstancias del caso.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las condiciones en las que se produjo la muerte del docente. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y elementos materiales para esclarecer los hechos que rodearon su desaparición y posterior hallazgo.

Neill Felipe Cubides hacía parte del cuerpo docente de la Universidad Externado de Colombia y contaba con una amplia trayectoria académica y profesional. De acuerdo con el perfil compartido por la institución, era magíster en Administración con énfasis en finanzas, especialista en diseño de soluciones financieras e ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Además, tenía más de 14 años de experiencia en evaluación financiera de concesiones y cerca de 20 años de trayectoria en el sector educativo, donde se desempeñó como director de programa, investigador académico, diseñador e implementador de proyectos de educación virtual y docente universitario. Su labor fue destacada por estudiantes y colegas, quienes lamentaron su fallecimiento en mensajes difundidos en redes sociales.

Durante los días posteriores a su desaparición, la universidad mantuvo contacto con las autoridades y acompañó a la familia del docente, mientras se adelantaban operativos de búsqueda. El hallazgo del cuerpo en zona rural de Usme marcó un giro definitivo en el caso y dio inicio a la fase investigativa para determinar las causas del fallecimiento.

La Universidad Externado reiteró su llamado a la prudencia y al respeto por el dolor de la familia, al tiempo que indicó que acompañará a la comunidad académica en este momento de duelo.