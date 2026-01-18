Inicio
Buscan a profesor del Externado desaparecido en Bogotá

Dom, 18/01/2026 - 17:14
La familia denuncia retiros y compras inusuales. Piden a responsables de su desaparición respetar su vida.
Las autoridades y la familia buscan a Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado, quien fue reportado como desaparecido en Bogotá luego de salir de una cita médica el pasado 15 de enero. La preocupación aumenta porque, según su esposa, tras perderse el rastro se registraron movimientos bancarios inusuales durante la madrugada.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Denis Alfaro, el jueves 15 de enero Neill Felipe Cubides Ariza, de 54 años de edad, salió de su casa acompañado por ella y su hijo para asistir a una cita médica. Al terminar la atención, el docente salió del centro asistencial, tomó un taxi y desde ese momento no se volvió a tener información confirmada sobre su paradero.

La familia asegura que ese recorrido es fundamental para establecer qué ocurrió después de que salió del lugar.

Vea también: Tras las huellas de un desaparecido

Según Denis Alfaro, en la cuenta bancaria del profesor se registraron varios movimientos repentinos y extraños en la madrugada del viernes. Entre ellos, un retiro por dos millones, otro por cuatro millones, y una compra por $250.000.

Para la familia, estos registros no corresponden a su comportamiento habitual y refuerzan la preocupación por su integridad.

Alfaro pidió a los responsables respetar la vida de su esposo. Lo describió como un hombre de bien, dedicado a la vida académica, sin conflictos conocidos y sin cuentas pendientes con nadie. Su principal solicitud es que pueda regresar a casa sano y salvo.

La familia clama apoyo ciudadano con información que permita dar con su paradero. Cualquier dato sobre el taxi que tomó, el lugar exacto donde abordó, la hora aproximada o registros de cámaras de seguridad pueden ser clave para dar con su paradero. 

