En plena temporada de Semana Santa, la Secretaría Distrital de Movilidad lanzó una alerta por estafas relacionadas con el trámite del pico y placa solidario, uno de los permisos más solicitados por los viajeros en estos días.

La entidad advirtió que solo existe un canal oficial para realizar el proceso y que cualquier ofrecimiento a través de intermediarios, enlaces desconocidos o mensajes corresponde a fraude.

“¡Son estafas!”, alertó la Secretaría, al insistir en que los ciudadanos no deben ingresar datos personales en páginas no verificadas ni realizar pagos por medios como códigos QR, billeteras digitales, llamadas o mensajes de WhatsApp.

El llamado se da en medio del aumento de la demanda del permiso, debido a la alta movilidad y salida de viajeros durante la Semana Santa, lo que también incrementa el riesgo de engaños digitales.

Además de la advertencia, la entidad recomendó tramitar el permiso con anticipación para evitar congestiones en la plataforma, contratiempos de última hora y demoras que puedan afectar los planes de viaje.

La Secretaría reiteró que no existen tramitadores autorizados y pidió verificar siempre que la dirección web termine en .gov.co, como garantía de que se trata de un sitio oficial.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir información personal en canales no confiables y a realizar el trámite únicamente a través de la página oficial, como medida clave para evitar fraudes durante esta temporada.