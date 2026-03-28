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Reconocida actriz será nueva participante en La casa de los famosos

Sáb, 28/03/2026 - 09:47
La producción de La casa de los famosos acaba de confirmar que esta importante actriz bogotana se sumará a la competencia.
La actriz que llega a La casa de los famosos
Créditos:
Canal RCN

La competencia en La Casa de los Famosos Colombia suma un nuevo capítulo de tensión y expectativa con la llegada de Aura Cristina Geithner, una figura que promete sacudir las dinámicas del programa en una etapa decisiva.

📺 ¿Cuándo entra Aura Cristina Geithner al reality?

El ingreso de la actriz está programado en dos momentos clave:

  • 📞 Lunes 30 de marzo: el ‘Jefe’ anunciará su llegada mediante una llamada a los participantes.
  • 🚪 Martes 31 de marzo: Geithner hará su entrada oficial a la casa.

Este movimiento ocurre justo después de varias eliminaciones, como la de Manuela Gómez o la de Juan Palau, lo que incrementa la incertidumbre dentro del juego.

🔄 Un cambio estratégico tras salidas y posibles regresos

La llegada de Geithner se da tras la reciente salida de Manuela Gómez en una nueva dinámica del camión de la mudanza y la confirmación de que Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresan para quedarse y tener una oportunidad para ganar el premio final.

Este contexto convierte su ingreso en una jugada clave de producción para:

  • Renovar alianzas 🤝
  • Romper estrategias consolidadas
  • Refrescar el liderazgo dentro de la casa

🎭 Trayectoria y experiencia en realities

Aura Cristina Geithner cuenta con una sólida carrera en la televisión de Colombia y México con más de treinta años de historia, destacándose como actriz, modelo y cantante.

Además, su paso por MasterChef Celebrity Colombia le dio experiencia en formatos de alta presión, lo que la posiciona como una competidora fuerte dentro del reality.

Actualmente, la bogotana suma más de 1,8 millones de seguidores en redes sociales, lo que podría traducirse en un importante respaldo del público.

💬 Reacciones divididas entre los seguidores

El anuncio de su llegada ha generado todo tipo de reacciones:

  • 🔥 Expectativa por el impacto que tendrá en la convivencia
  • 🤔 Especulación sobre nuevas alianzas o conflictos
  • ⚠️ Críticas por parte de algunos seguidores que consideran que la temporada ha tenido un rendimiento irregular y que ella sería un "mueble" más
Creado Por
Kienyke.com
Aura Cristina Geithner
La casa de los famosos
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