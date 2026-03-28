Reconocida actriz será nueva participante en La casa de los famosos

🔄 Un cambio estratégico tras salidas y posibles regresos

La llegada de Geithner se da tras la reciente salida de Manuela Gómez en una nueva dinámica del camión de la mudanza y la confirmación de que Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresan para quedarse y tener una oportunidad para ganar el premio final.

Este contexto convierte su ingreso en una jugada clave de producción para:

Renovar alianzas 🤝

Romper estrategias consolidadas

Refrescar el liderazgo dentro de la casa

🎭 Trayectoria y experiencia en realities

Aura Cristina Geithner cuenta con una sólida carrera en la televisión de Colombia y México con más de treinta años de historia, destacándose como actriz, modelo y cantante.

Además, su paso por MasterChef Celebrity Colombia le dio experiencia en formatos de alta presión, lo que la posiciona como una competidora fuerte dentro del reality.

Actualmente, la bogotana suma más de 1,8 millones de seguidores en redes sociales, lo que podría traducirse en un importante respaldo del público.

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💬 Reacciones divididas entre los seguidores

El anuncio de su llegada ha generado todo tipo de reacciones: