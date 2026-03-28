¿Por qué WestCol terminó preso en una cárcel? Esto se sabe

En las últimas horas, el nombre de Westcol se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que circularan imágenes que supuestamente mostraban su captura, apenas un día después de su comentada entrevista con el presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, la realidad detrás del video viral es muy distinta.
📺 El origen de la confusión en redes
Todo comenzó tras el impacto mediático que tuvo la transmisión en vivo entre Westcol y el mandatario, en la que se abordaron temas sensibles como la seguridad y la situación social del país.
Durante el diálogo, el creador digital expresó posturas firmes frente a la delincuencia, defendiendo medidas más estrictas contra los criminales. Estas declaraciones generaron un intenso debate en plataformas digitales, donde múltiples fragmentos del encuentro se viralizaron rápidamente.
En ese contexto, comenzaron a circular videos en los que el streamer aparecía siendo trasladado dentro de lo que parecía ser un centro de reclusión, lo que llevó a muchos usuarios a asumir que se trataba de una detención real.
🎥 El video viral: un contenido fuera de contexto
Horas después, se aclaró que las imágenes no correspondían a una captura oficial. En realidad, hacían parte de un contenido creado por el propio Westcol como parte de un formato inmersivo transmitido el 27 de marzo en la plataforma Kick.
En este proyecto, el influencer recrea dinámicas de la vida en prisión, lo que incluye escenas dentro de instalaciones reales que resultan altamente convincentes para la audiencia.
De acuerdo con información difundida por Caracol Televisión, el material fue grabado en la cárcel La Picota, uno de los centros penitenciarios más reconocidos del país.
Durante la transmisión, Westcol y su acompañante participaron en actividades similares a las de los internos, como:
- Recepción de alimentos
- Interacción con personas privadas de la libertad
Además, el creador aclaró que el proyecto cuenta con coordinación institucional, incluyendo trabajo conjunto con el INPEC, lo que abre la puerta a futuros contenidos, como una posible transmisión de 24 horas dentro de una cárcel.