¿Por qué WestCol terminó preso en una cárcel? Esto se sabe

En las últimas horas, el nombre de Westcol se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que circularan imágenes que supuestamente mostraban su captura, apenas un día después de su comentada entrevista con el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la realidad detrás del video viral es muy distinta.

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📺 El origen de la confusión en redes

Todo comenzó tras el impacto mediático que tuvo la transmisión en vivo entre Westcol y el mandatario, en la que se abordaron temas sensibles como la seguridad y la situación social del país.

Durante el diálogo, el creador digital expresó posturas firmes frente a la delincuencia, defendiendo medidas más estrictas contra los criminales. Estas declaraciones generaron un intenso debate en plataformas digitales, donde múltiples fragmentos del encuentro se viralizaron rápidamente.

En ese contexto, comenzaron a circular videos en los que el streamer aparecía siendo trasladado dentro de lo que parecía ser un centro de reclusión, lo que llevó a muchos usuarios a asumir que se trataba de una detención real.