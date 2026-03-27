Jimena Rugeles, conocida principalmente por ser la actual pareja de Simón Brand, exesposo de Claudia Bahamón, encendió el debate en redes sociales tras denunciar públicamente lo que considera un comportamiento inapropiado y reiterativo por parte del periodista deportivo Ricardo Orrego. A través de sus plataformas digitales, ella compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas que, según ella, evidencian una estrategia deliberada de contacto.

La aprendiz de actriz decidió romper el silencio y exponer lo que describe como una dinámica insistente en redes sociales, particularmente mediante respuestas constantes a sus historias de Instagram.

Conversaciones que generan controversia

En las imágenes divulgadas por la también modelo, se observa cómo Orrego habría intentado iniciar conversación en múltiples ocasiones. Según ella , estos acercamientos no fueron casuales ni inocentes, sino parte de una conducta sistemática.

Con un tono directo, Jimena Rugeles acompañó las pruebas con una reflexión contundente: aseguró que este tipo de comportamientos no son aislados y que, por el contrario, reflejan una práctica común que muchas mujeres enfrentan en entornos digitales, especialmente cuando involucran a figuras públicas.