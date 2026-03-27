Jimena Rugeles, conocida principalmente por ser la actual pareja de Simón Brand, exesposo de Claudia Bahamón, encendió el debate en redes sociales tras denunciar públicamente lo que considera un comportamiento inapropiado y reiterativo por parte del periodista deportivo Ricardo Orrego. A través de sus plataformas digitales, ella compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas que, según ella, evidencian una estrategia deliberada de contacto.
La aprendiz de actriz decidió romper el silencio y exponer lo que describe como una dinámica insistente en redes sociales, particularmente mediante respuestas constantes a sus historias de Instagram.
Conversaciones que generan controversia
En las imágenes divulgadas por la también modelo, se observa cómo Orrego habría intentado iniciar conversación en múltiples ocasiones. Según ella , estos acercamientos no fueron casuales ni inocentes, sino parte de una conducta sistemática.
Con un tono directo, Jimena Rugeles acompañó las pruebas con una reflexión contundente: aseguró que este tipo de comportamientos no son aislados y que, por el contrario, reflejan una práctica común que muchas mujeres enfrentan en entornos digitales, especialmente cuando involucran a figuras públicas.
“No era algo amistoso ni profesional”
La también diseñadora fue enfática al señalar que los mensajes recibidos no tenían un carácter profesional ni amistoso. En su denuncia, sugirió que detrás de una aparente cordialidad se esconden conductas que podrían interpretarse como acoso digital.
Sus declaraciones han abierto un debate más amplio sobre los límites de la interacción en redes sociales, el consentimiento en la comunicación digital y la responsabilidad de figuras públicas en estos espacios.
Reacciones divididas en redes sociales
El caso ha provocado una ola de reacciones entre usuarios de internet. Mientras algunos respaldan a Rugeles y destacan su valentía por visibilizar este tipo de situaciones, otros consideran que los mensajes podrían prestarse a distintas interpretaciones.
La controversia también ha puesto en el centro de la conversación a Orrego, una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en Colombia, quien hasta el momento no ha emitido una declaración oficial frente a los señalamientos.
Hasta ahora, Ricardo Orrego no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Su silencio ha generado aún más expectativa en torno al caso, que continúa siendo tema de discusión en redes y medios digitales.