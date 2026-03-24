Juanita Gómez comparte caso de acoso contra colega

La conversación sobre el acoso sexual y laboral en los medios de comunicación en Colombia vuelve a intensificarse tras la publicación de nuevos testimonios compartidos por la periodista Juanita Gómez. A través de su cuenta en X, Gómez difundió relatos que evidencian prácticas normalizadas durante años en entornos periodísticos.

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“Siguen llegando testimonios impresionantes… voy a seguirlos compartiendo, por ellas y por todas”, escribió la comunicadora, quien calificó uno de los mensajes recientes como “estremecedor”.

Relatos que evidencian un patrón

El testimonio más reciente describe un ambiente laboral donde el acoso era recurrente. Según el relato, las conductas inapropiadas provenían de distintos niveles dentro de la redacción:

Era acoso laboral, acoso sexual… todo era normal

Uno de los episodios más impactantes señala agresiones verbales en espacios profesionales:

Me llamaban ‘perra’ en pleno consejo de redacción… todos se reían

La víctima también denunció comportamientos inapropiados por parte de un camarógrafo, quien presuntamente realizaba tomas enfocadas en su cuerpo y enviaba mensajes obscenos. Con el tiempo, la situación fue reportada, aunque las medidas tomadas no fueron públicas.

El relato concluye con una reflexión que resume el impacto emocional:

Pasan los años y uno dice… no fue mi culpa

Más casos: desde practicantes hasta presentadoras

Este caso se suma a otros testimonios difundidos recientemente. Entre ellos, el de una joven practicante que denunció haber sido víctima de agresión física dentro de un canal de televisión:

Entró un periodista/presentador y me dio una nalgada enfrente de todos… y no pasó nada

La denunciante también relató cómo el miedo condicionó su rutina laboral, evitando encontrarse con el presunto agresor en los pasillos y soportando comentarios de carácter personal. “Yo era una practicante, era inconcebible”, afirmó.

El testimonio de Juanita Gómez

Además de visibilizar casos, Juanita Gómez decidió compartir su propia experiencia. La periodista relató episodios vividos al inicio de su carrera, marcados por situaciones de acoso físico y laboral.