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El detallazo de Carlos Vives con artistas del Estéreo Picnic

Vie, 20/03/2026 - 08:53
Carlos Vives se encargó de presentar la cultura colombiana a una de las bandas internacionales del Festival Estéreo Picnic.
Carlos Vives Katseye
Créditos:
EFE

La cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic ya está en su recta final, y uno de los nombres que más expectativa genera es KATSEYE, la agrupación femenina que está conquistando la escena pop internacional.

Antes de su esperado show, las artistas protagonizaron un momento muy colombiano que ya es viral en redes sociales.

Una noche en Gaira con sabor colombiano

Durante su visita a Bogotá, las integrantes de KATSEYE fueron vistas en Gaira Café Cumbia House, el icónico restaurante-bar del cantante Carlos Vives.

La experiencia fue aún más especial cuando el propio Vives interpretó canciones en vivo frente a las jóvenes artistas, generando un encuentro cultural que rápidamente captó la atención de fans.

El momento simboliza la fusión entre el pop global que representa el grupo y los sonidos tradicionales colombianos, en uno de los escenarios más representativos de la música nacional.

¿Quiénes son KATSEYE?

KATSEYE es una “girl group global” conformada por seis integrantes: Sophia, Manon, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae. El grupo nació del reality Dream Academy y debutó oficialmente en 2024 bajo los sellos HYBE y Geffen Records.

Su propuesta mezcla lo mejor del sistema del K-pop con el pop occidental, destacándose por:

  • Coreografías precisas

  • Estética juvenil

  • Sonidos pop contemporáneos

Además, su diversidad es uno de sus principales sellos: sus integrantes provienen de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza y Filipinas, con raíces culturales que abarcan distintas regiones del mundo.

Un fenómeno global en ascenso

La banda ha logrado posicionarse rápidamente en la industria musical con temas como:

  • “Debut”

  • “Touch”

  • “Gnarly”

Su EP Beautiful Chaos incluso logró entrar al top 10 del Billboard 200, consolidando su alcance global y su creciente base de seguidores.

Su esperado show en el Estéreo Picnic

KATSEYE se presentará este viernes 20 de marzo a las 5:45 p.m. en el escenario Adidas del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de Colombia.

Su participación confirma la apuesta del festival por artistas emergentes con impacto internacional, especialmente dentro del pop híbrido asiático-occidental que domina actualmente las plataformas digitales.

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Carlos Vives
Festival Estéreo Picnic
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