El detallazo de Carlos Vives con artistas del Estéreo Picnic

La cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic ya está en su recta final, y uno de los nombres que más expectativa genera es KATSEYE, la agrupación femenina que está conquistando la escena pop internacional.

Antes de su esperado show, las artistas protagonizaron un momento muy colombiano que ya es viral en redes sociales.

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Una noche en Gaira con sabor colombiano

Durante su visita a Bogotá, las integrantes de KATSEYE fueron vistas en Gaira Café Cumbia House, el icónico restaurante-bar del cantante Carlos Vives.

La experiencia fue aún más especial cuando el propio Vives interpretó canciones en vivo frente a las jóvenes artistas, generando un encuentro cultural que rápidamente captó la atención de fans.

El momento simboliza la fusión entre el pop global que representa el grupo y los sonidos tradicionales colombianos, en uno de los escenarios más representativos de la música nacional.