Tragedia vial esta mañana en Suba deja un muerto y caos vehicular

La jornada de este martes 13 de enero de 2026 comenzó con un fuerte impacto en la movilidad de Bogotá, luego de que un accidente de tránsito con resultado fatal se registrara esta mañana en uno de los corredores más transitados del noroccidente de la ciudad, generando extensos trancones y retrasos para miles de ciudadanos.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió esta mañana en la Avenida Suba con calle 136, en sentido norte–sur, donde colisionaron un camión y un motociclista. El choque dejó una persona fallecida en el lugar, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y a la presencia de equipos de criminalística.

Las diligencias judiciales y el levantamiento del cuerpo ocasionaron cierres parciales de la vía, afectando la circulación desde las primeras horas del día.

Le puede interesar: Denuncian que no se cumple la liberación de presos políticos en Venezuela

Congestión vial desde temprano en varios puntos de la ciudad

El impacto del siniestro se sintió desde muy temprano, no solo en la Avenida Suba, sino también en otros corredores estratégicos. En el occidente de la capital, la Avenida Centenario (calle 13) registró un alto volumen de vehículos, complicando el ingreso a la ciudad.

Ante este panorama, el Grupo Guía y la Unidad de Tránsito desplegaron operativos de control en sectores como la carrera 123, con el fin de regular el tráfico y reducir los tiempos de desplazamiento.

Como parte de las medidas adoptadas esta mañana, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas, en especial la Avenida Cali en sentido sur, para disminuir la carga vehicular en el tramo afectado de la Avenida Suba.

Durante la atención de la emergencia, se emitieron reportes oficiales a las 5:41, 5:54, 6:31 y 6:48 a. m., información clave para que conductores y usuarios del transporte público tomaran decisiones oportunas.

También le puede interesar: Confirman fecha y lugar del homenaje a Yeison Jiménez

El accidente ocurrido esta mañana vuelve a evidenciar los riesgos de la movilidad urbana en Bogotá y la exposición permanente de motociclistas y peatones. Las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la seguridad vial y de respetar las normas de tránsito para prevenir nuevas tragedias.

Qué hacer ante un siniestro vial en Bogotá

En caso de un siniestro vial, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato con la línea de emergencias, mantener la calma y esperar la llegada de la Unidad de Tránsito y del personal especializado. Una actuación responsable permite atender a las víctimas y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.