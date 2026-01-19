Un muerto y varios heridos dejó grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito registrado en la carrera 18L con calle 65B Sur, en inmediaciones del hospital Vista Hermosa, al sur de Bogotá. El siniestro, ocurrido en una vía de alto flujo vehicular, involucró al menos a tres automóviles particulares y a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), lo que generó congestión y alarma entre los residentes del sector.

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por testigos, uno de los vehículos particulares habría presentado una falla mecánica mientras descendía por la vía, presuntamente relacionada con la pérdida total de los frenos. Esta situación habría provocado que el automóvil se desplazara sin control y desencadenara una serie de colisiones.

Un testigo relató que el vehículo descontrolado arrolló inicialmente a una persona que se encontraba en el sector. La víctima quedó atrapada entre las latas del automóvil, perdió parte de su ropa y cayó a la calzada, donde fue atropellada nuevamente, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Tras el primer impacto, el mismo vehículo chocó contra otro automóvil, un Chevrolet Corsa, cuyo conductor resultó gravemente herido. Como consecuencia del fuerte golpe, este vehículo terminó con pérdida total. En la colisión también se vio involucrado un bus del SITP y otros carros particulares que transitaban por la zona en ese momento.

Al lugar del accidente llegaron unidades de los organismos de emergencia, que prestaron atención inmediata a las personas lesionadas y las trasladaron a centros asistenciales cercanos. Asimismo, agentes de la Secretaría de Movilidad y personal del grupo de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantaron los actos urgentes para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Entre tanto, hicieron un llamado a los conductores para que realicen revisiones mecánicas periódicas a sus vehículos, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.