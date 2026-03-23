Un avión tipo Hércules de matrícula 1016 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, mientras realizaba maniobras de despegue.

De acuerdo con información preliminar, en la aeronave se movilizaban más de 100 personas, en su mayoría integrantes de la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho y aseguró que ya se activaron los protocolos de atención e investigación.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, señaló el ministro.