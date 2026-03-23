Un avión tipo Hércules de matrícula 1016 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, mientras realizaba maniobras de despegue.
De acuerdo con información preliminar, en la aeronave se movilizaban más de 100 personas, en su mayoría integrantes de la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho y aseguró que ya se activaron los protocolos de atención e investigación.
“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, señaló el ministro.
Sin cifra oficial de víctimas
Las autoridades indicaron que unidades militares ya se encuentran en la zona atendiendo la emergencia; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro.
“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, agregó el jefe de la cartera de Defensa.
El funcionario también hizo un llamado a la prudencia ante la información que circula: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”.
El accidente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán esclarecer lo ocurrido en las próximas horas.