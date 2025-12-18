Camilo Triana y otras marcas ayudaron a rehabilitar a más de 100 perros

Esa es la filosofía de la Fundación Arkacan, un refugio que decidió especializarse en los casos que casi nadie quiere recibir: perros agresivos, nerviosos, enfermos y viejitos, aquellos para los que la eutanasia suele aparecer como la única salida. Marlon, su representante, lo dice sin rodeos: “Un perro agresivo no es un perro feliz. Y mientras no sea feliz, no puede tener hogar”.

Su labor va mucho más allá del rescate. Aquí no se busca una adopción rápida, sino una rehabilitación real, emocional y física. Muchos de los perros llegan con traumas severos: abandono, golpes, encierros prolongados o uso para peleas. La agresividad, explican, no es una causa, sino una consecuencia.

El trabajo consiste en desactivar el miedo, devolver rutinas, confianza y estabilidad. Cuando el perro deja de reaccionar desde el trauma, empieza a mostrarse tal como es. “Aquí el perro vuelve a ser perrito”, resume Marlon.

Sanar cuerpos que también fueron olvidados

Además de los problemas de conducta, reciben perros enfermos, con moquillo, afecciones de piel, parásitos, gripa y lesiones graves. Algunos llegan con extremidades fracturadas o desprendidas. Otros, simplemente viejos.

Los perros adultos mayores tienen un lugar especial. Son, quizá, los más invisibles del abandono. “La gente casi nunca rescata ni adopta a los viejitos”, explica Marlon. En Arkacan, al menos, tienen una vejez digna: cuidado, alimento y tranquilidad.