Camilo Triana y otras marcas ayudaron a rehabilitar a más de 100 perros

En Arkacan no llegan perros “difíciles”. Llegan perros rotos. Animales que aprendieron a defenderse a mordiscos, a temblar ante cualquier ruido o a resignarse al dolor físico. Allí, donde muchos rescates terminan, comienza un proceso distinto: hacer que el perro vuelva a ser perro.
Esa es la filosofía de la Fundación Arkacan, un refugio que decidió especializarse en los casos que casi nadie quiere recibir: perros agresivos, nerviosos, enfermos y viejitos, aquellos para los que la eutanasia suele aparecer como la única salida. Marlon, su representante, lo dice sin rodeos: “Un perro agresivo no es un perro feliz. Y mientras no sea feliz, no puede tener hogar”.
Su labor va mucho más allá del rescate. Aquí no se busca una adopción rápida, sino una rehabilitación real, emocional y física. Muchos de los perros llegan con traumas severos: abandono, golpes, encierros prolongados o uso para peleas. La agresividad, explican, no es una causa, sino una consecuencia.
El trabajo consiste en desactivar el miedo, devolver rutinas, confianza y estabilidad. Cuando el perro deja de reaccionar desde el trauma, empieza a mostrarse tal como es. “Aquí el perro vuelve a ser perrito”, resume Marlon.
Sanar cuerpos que también fueron olvidados
Además de los problemas de conducta, reciben perros enfermos, con moquillo, afecciones de piel, parásitos, gripa y lesiones graves. Algunos llegan con extremidades fracturadas o desprendidas. Otros, simplemente viejos.
Los perros adultos mayores tienen un lugar especial. Son, quizá, los más invisibles del abandono. “La gente casi nunca rescata ni adopta a los viejitos”, explica Marlon. En Arkacan, al menos, tienen una vejez digna: cuidado, alimento y tranquilidad.
Actualmente, la fundación atiende 40 perros, pero su impacto se multiplica gracias a alianzas con Rescatadox, La Manada de César y rescatistas independientes. A través de un sistema de padrinazgo, cada animal tiene garantizada su alimentación, atención veterinaria, baños, vacunas y cuidados básicos.
Los perros agresivos siguen siendo los más difíciles de apadrinar. El temor persiste, incluso cuando ya han sido rehabilitados. “Mucha gente les tiene miedo, y eso hace que dependamos casi siempre de nuestros propios recursos”, cuenta Marlon.
Aun así, Arkacan insiste. Prefiere sostenerlos con esfuerzo propio antes que aceptar que la única salida sea “dormirlos”.
Un creador de contenido que decidió involucrarse
Fue en este escenario donde apareció Camilo Triana, creador de contenido, activista por los derechos de los animales y tutor de varios perros rescatados. Para él, la causa no es ajena: forma parte de su vida cotidiana.
Camilo no habla desde la teoría. En su casa conviven perros que necesitaron rehabilitación social, animales encontrados en basureros, una gata tuerta y otros rescatados en condiciones extremas. Su perro Magnus, cuyo proceso contra el cáncer conmovió a miles de personas en redes sociales, marcó un punto de quiebre.
“Yo no conocía el amor hasta que amé a mi perro”, confiesa. A partir de ahí, su forma de entender la responsabilidad cambió: no se trata solo de rescatar, sino de dignificar vidas.
Junto a GoTrendier y otros creadores, Camilo impulsó un clóset solidario: una campaña en la que vendió prendas personales y destinó el 100 % de los recursos a fundaciones aliadas como Arcacan. A esto se sumó una vaki, además del apoyo de Garnier, que donó directamente $10 millones.
En total, la iniciativa logró recaudar entre $16 y $17 millones de pesos en apenas ocho días, fondos que se destinaron a alimentación, tratamientos médicos y cirugías.
Para Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier, la campaña conectó dos ideas poderosas: la moda circular y las segundas oportunidades. “Lo más sostenible es lo que ya existe”, afirmó, destacando que una prenda puede cambiar de dueño, pero también salvar una vida.
Canela y las historias que no se ven
Uno de los casos más impactantes fue el de Canela, una perra víctima de maltrato severo, con una pata prácticamente desprendida. Gracias a la visibilidad de la campaña, un veterinario donó la cirugía completa, permitiendo su recuperación.
“Eso es lo que pasa cuando alguien deja de ignorar”, reflexiona Camilo. “Una persona actúa, y muchas más se suman”.
No todos pueden adoptar, pero todos pueden ayudar
El mensaje que Camilo repite es claro: ayudar no siempre implica adoptar. Se puede apadrinar desde $30.000 mensuales, compartir contenido, visitar refugios, alimentar perros en la calle o simplemente no mirar hacia otro lado.
“Un perro nunca te niega un saludo”, dice. “Siempre está dispuesto a darte amor. Eso me enseñaron mis animales: a ser más sensible”.
Una red que sigue creciendo
Arcacan, los rescatistas, los padrinos, las marcas y los creadores demostraron que el cambio no llega solo con grandes recursos, sino con voluntad colectiva. Cuando alguien decide involucrarse, el efecto se multiplica.
Porque a veces, salvar una vida empieza con algo tan simple como detenerse, mirar… y no seguir de largo.