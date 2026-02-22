Inicio
Colombia

Abren convocatoria para estudiar gratis en EE.UU.: estos son los requisitos

Dom, 22/02/2026 - 08:00
La Embajada anunció el STEM Tour 2026 en tres ciudades del país. Más de 20 universidades orientarán sobre admisiones, becas y procesos para formarse en Estados Unidos.
Cientos de estudiantes colombianos interesados en formarse en el exterior tienen una nueva oportunidad. La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la apertura de una convocatoria para conocer opciones de estudio en más de 20 universidades estadounidenses, algunas con posibilidades de apoyo financiero y orientación para aplicar a programas académicos.

La iniciativa hace parte del STEM Tour 2026, una feria educativa enfocada en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El evento se realizará de manera presencial en tres ciudades del país: Cali el 23 de febrero, Manizales el 25 y Bogotá el 28 del mismo mes.

“¿Te encuentras en Cali, Manizales o Bogotá y quieres estudiar en los Estados Unidos? Te invitamos a nuestra feria STEM Tour 2026 para que conozcas la oferta académica de más de 20 instituciones y todos los procesos de admisión”, indicó la Embajada a través de sus redes sociales.

¿Cuáles son los requisitos para asistir?

La feria es abierta al público y la entrada es gratuita, pero es necesario registrarse previamente en la plataforma Eventbrite. Además, la Embajada recomienda cumplir con algunas condiciones para aprovechar mejor la jornada:

  • Registrarse con anticipación (sin costo).

  • Contar con tiempo suficiente para recorrer la feria.

  • Llevar documento de identidad en físico.

  • Asistir solo o acompañado.

  • Tener un nivel mínimo de inglés B1 para interactuar con las universidades.

Durante el evento, los asistentes podrán resolver dudas sobre programas académicos, requisitos de admisión, costos de matrícula y oportunidades de ayuda financiera. Los detalles sobre visado y documentación dependerán de cada institución.

Estas son las universidades que participan

Entre las universidades confirmadas están Pennsylvania State University, University of Southern California, The George Washington University, University of Colorado Boulder, New York Institute of Technology y Wayne State University, entre otras instituciones que participarán con información directa sobre sus programas.

Cada universidad ofrecerá orientación personalizada sobre carreras disponibles, procesos de admisión y alternativas de financiamiento. La Embajada destacó que asistir de manera presencial permitirá conocer de primera mano las oportunidades y aclarar inquietudes específicas.

Con esta convocatoria, la entidad busca ampliar el acceso a información sobre educación superior en Estados Unidos y facilitar que más colombianos exploren opciones académicas internacionales con acompañamiento oficial.

