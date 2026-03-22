En medio de las denuncias de acoso sexual que sacuden al periodismo colombiano, un grupo de comunicadoras habilitó un canal confidencial para recibir testimonios de víctimas dentro del sector.

La iniciativa, impulsada a través de redes sociales con etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, busca visibilizar casos de abuso y construir redes de apoyo entre periodistas.

Como parte de este movimiento, se creó el correo yotecreocolega@gmail.com, un espacio destinado a recopilar denuncias de manera segura y confidencial.

La periodista Juanita Gómez explicó que el objetivo es pasar “de la denuncia a la acción”.

“Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy queremos que eso cambie”, afirmó.