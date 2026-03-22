En medio de las denuncias de acoso sexual que sacuden al periodismo colombiano, un grupo de comunicadoras habilitó un canal confidencial para recibir testimonios de víctimas dentro del sector.
La iniciativa, impulsada a través de redes sociales con etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, busca visibilizar casos de abuso y construir redes de apoyo entre periodistas.
Como parte de este movimiento, se creó el correo yotecreocolega@gmail.com, un espacio destinado a recopilar denuncias de manera segura y confidencial.
La periodista Juanita Gómez explicó que el objetivo es pasar “de la denuncia a la acción”.
“Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy queremos que eso cambie”, afirmó.
Llamado a romper el silencio
Las periodistas que impulsan este canal señalan que durante años el miedo a represalias ha frenado las denuncias en el sector, permitiendo que estas conductas se mantengan.
La periodista Catalina Botero expresó su expectativa frente al impacto de la iniciativa: “Espero que ninguna practicante tenga que soportar algún tipo acoso por cumplir su sueño de estar en un medio de comunicación”.
También añadió: “Espero que por primera vez hablar sea sinónimo de justicia. Las estamos escuchando”.
Por su parte, Laura Palomino hizo un llamado a la unión entre mujeres periodistas: “Que el miedo no nos frene. Si nos unimos somos más poderosas”.
Las promotoras del movimiento advierten que este momento representa una oportunidad para transformar el sector, romper el silencio institucional y avanzar hacia entornos laborales más seguros.