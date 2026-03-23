Los ciudadanos colombianos que hayan cambiado su lugar de residencia aún pueden actualizar su puesto de votación hasta el 31 de marzo de 2026, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Este trámite también aplica para quienes regresaron al país de manera permanente o para aquellos cuya cédula fue expedida antes de 1988 y no están incluidos en el censo electoral.

La inscripción permite votar en el punto más cercano al domicilio actual, facilitando la participación en los comicios.

¿Cómo hacer el trámite?

En Colombia, el proceso se puede realizar de manera presencial en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en puntos de inscripción autorizados o mediante campañas móviles, presentando la cédula amarilla con hologramas o la versión digital.

En el exterior, los ciudadanos pueden hacer el trámite de forma virtual a través de la plataforma habilitada por la Registraduría o acudir a consulados y embajadas.

La entidad recordó que el cambio de puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo, previsto para el 1 de mayo de 2026.

Asimismo, los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación actual en la página web de la Registraduría, en la opción ‘Electoral’ y luego en ‘Lugar de votación’.