El 2026 comenzará con una agenda movida de conciertos y festivales en Colombia. La programación se concentra, sobre todo, en Bogotá y Medellín, aunque también aparecen fechas clave en Cali. Con ese panorama en mente, este es el repaso por meses de los shows con boletería paga que marcan el arranque del año.

Enero de 2026 - rock, estadios y festivales de temporada

Avenged Sevenfold : 20 de enero , Bogotá , Movistar Arena , con Mr. Bungle como invitado.

My Chemical Romance : 22 de enero , Bogotá , Vive Claro Distrito Cultural (antes Coliseo Live), con The Hives como banda invitada.

Bad Bunny : 23, 24 y 25 de enero , Medellín , Estadio Atanasio Girardot , tres fechas en el inicio de su gira.

Además, el mes incluye eventos de otro formato: el Festival de Música de Cartagena ( 4 al 12 de enero ) y Festival Centro en Bogotá ( 29 de enero al 1 de febrero ).

Febrero de 2026 - pop global, nuevos festivales y electrónica

Después del pico de enero, febrero amplía la oferta con artistas internacionales y la llegada de un nuevo festival privado en la capital.

Alejandro Sanz : 13 y 14 de febrero , Bogotá , Movistar Arena , con su tour " ¿Y Ahora Qué? ".

Festival Ondas : Bogotá , Parque Simón Bolívar , con jornadas temáticas. Entre los nombres anunciados están Ivy Queen y Villano Antillano ( 13 de febrero ), The Cardigans ( 14 de febrero ), Justin Quiles y Ovy On The Drums ( 20 de febrero ), y Jerry Rivera ( 21 de febrero ).

Doja Cat : 15 de febrero , Bogotá , Movistar Arena , primera visita anunciada al país.

Devendra Banhart : 17 de febrero , Bogotá , Teatro Colón .

Kali Uchis : 18 de febrero , Bogotá , Movistar Arena .

CORE Medellín (Tomorrowland Presents) : 20 y 21 de febrero , Medellín , Parque Norte , con enfoque en música electrónica .

Marzo de 2026 - Estéreo Picnic y grandes regresos

Con febrero como puente, marzo concentra uno de los fines de semana más grandes del calendario y suma shows de estadio.

Miguel Bosé : 11 de marzo , Bogotá , Movistar Arena .

Festival Estéreo Picnic 2026 : 20, 21 y 22 de marzo , Bogotá , Parque Simón Bolívar , con artistas como Sabrina Carpenter , The Killers , Lorde , Tyler, The Creator y Deftones .

J Balvin : 21 de marzo , Cali , Estadio Pascual Guerrero , dentro del anuncio de su gira " Made in Colombia ".

También figuran otras fechas del mes: Rüfüs Du Sol ( 4 de marzo Medellín / 6 de marzo Bogotá ), Jason Mraz ( 14 de marzo, Bogotá ) y Marina ( 19 de marzo, Bogotá ).

Y aunque el foco aquí es el primer trimestre, la agenda sigue: ya asoman Dream Theater (18 de abril, Bogotá), Megadeth (26 y 27 de abril, Bogotá), Laura Pausini (22 de abril, Bogotá), Korn (2 de mayo, Bogotá), Mon Laferte (7 de mayo Bogotá / 9 de mayo Medellín), Natalia Lafourcade (15 de mayo, Bogotá), Ed Sheeran (16 de mayo, Bogotá) y un show especial de Soda Stereo "Ecos" hacia finales de mayo en Bogotá. En otras palabras, tras el arranque de enero, febrero y marzo, el primer semestre queda perfilado como una temporada sostenida de música en vivo.