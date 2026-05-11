La Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) por el deterioro financiero y operativo de varias EPS intervenidas en el país, al considerar que las medidas adoptadas no han logrado estabilizar el sistema ni garantizar la continuidad del servicio.

El pronunciamiento fue realizado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien aseguró que persisten riesgos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre la atención a millones de usuarios.

El órgano de control evidenció incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, lo que, según el informe, afecta la sostenibilidad de las entidades y la prestación del servicio de salud.

En el caso de Nueva EPS, la Contraloría aseguró que no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025, situación que impide validar la veracidad de la información contable. Además, identificó un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.

El informe también señala un deterioro acelerado en los indicadores de endeudamiento. Por ejemplo, Savia Salud pasó de un indicador de 4,41 a 11,73, mientras que Famisanar registró un deterioro de 1,00 a 4,08 al cierre de 2025.

La Contraloría indicó además que, en varios casos, los pasivos crecieron de manera considerable tras las intervenciones de la Supersalud. En Coosalud, por ejemplo, las obligaciones pasaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025.

Preocupan medicamentos, tutelas y aumento de quejas

El ente de control también alertó sobre fallas en la entrega de medicamentos y el incumplimiento de fallos judiciales relacionados con el derecho a la salud.

Según el informe, ninguna de las ocho EPS intervenidas alcanza el 100% de cumplimiento en las tutelas. Emssanar presenta el nivel más bajo, con apenas 4,48% de cumplimiento.

A esto se suma el aumento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). Durante 2025 se registraron 2.061.661 reclamos, un incremento del 27,4% frente al año anterior.

La entidad con más reportes fue Nueva EPS, con 518.211 casos, seguida por Salud Total con 276.010 y Sanitas con 265.896. Las principales quejas están relacionadas con la entrega de medicamentos y la demora en asignación de citas médicas.

“La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Convocarán mesa de trabajo

Ante este panorama, la Contraloría anunció que convocará la próxima semana a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para presentar los hallazgos y hacer seguimiento a las medidas que se adopten frente a los riesgos identificados.

El ente de control insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control para evitar un mayor deterioro financiero y social en el sistema de salud colombiano.