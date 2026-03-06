Defensoría pide proteger a la candidata Claudia Cabrera tras crimen de su hermano

La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó a las autoridades adoptar medidas de protección para la candidata a la Cámara por Nariño Claudia Cabrera Tarazona y su familia, luego del asesinato de su hermano, José Cabrera, ocurrido en el municipio de Policarpa.

El hecho se registró en la tarde del pasado 5 de marzo en esta localidad del departamento de Nariño. Según información preliminar conocida por las autoridades, la víctima habría sido sacada de su vivienda por hombres armados y posteriormente asesinada en el sector de La Palma, ubicado a aproximadamente diez minutos de la cabecera municipal.

Tras conocerse el crimen, la Defensoría emitió un pronunciamiento en el que pidió a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de la aspirante política, quien además fue alcaldesa de Policarpa.

De acuerdo con la entidad, tanto la candidata como sus familiares podrían encontrarse en una situación de riesgo, por lo que consideró necesario adoptar medidas de protección de manera inmediata.

“Solicitamos a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo”, indicó la Defensoría.

El organismo también pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del homicidio.

“Instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”, señaló la entidad, que además expresó sus condolencias a la candidata y a los familiares y allegados de la víctima.

El caso también generó reacciones desde el Gobierno nacional. La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el crimen ocurrido en Policarpa y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido lo más pronto posible.

“Rechazo la masacre ocurrida en Policarpa, Nariño, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas José Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera. Acompaño a las familias que lloran estas pérdidas. Las autoridades deben esclarecer este crimen con la mayor celeridad posible”, manifestó la vicepresidenta.

Mientras avanzan las investigaciones, la Defensoría reiteró su disposición de brindar acompañamiento institucional a la familia de la candidata y a las autoridades con presencia en el territorio, con el fin de hacer seguimiento a la situación de seguridad tras este hecho violento.