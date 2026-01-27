EE.UU. otorgará visa temporal a Petro para reunión con Trump

A una semana del esperado encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, continúan conociéndose detalles clave sobre la reunión que podría marcar un nuevo giro en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Uno de los principales interrogantes giraba en torno a la entrada de la delegación colombiana a territorio norteamericano, dado que ni el jefe de Estado ni la canciller Rosa Villavicencio contaban con una visa vigente para ingresar legalmente al país.

Se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos otorgará un permiso especial por cinco días al presidente Petro y a la canciller Villavicencio, con el fin de evitar contratiempos en su llegada a Washington. La autorización comenzará a regir el próximo domingo 1 de febrero y cubrirá el tiempo exacto que los funcionarios permanezcan en el país para cumplir con la agenda diplomática prevista.

La situación se da en medio de una relación bilateral que ha atravesado momentos de alta tensión en los últimos meses. El punto más crítico se produjo tras la revocatoria de la visa al presidente Petro, a miembros de su familia y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que el mandatario participara en una marcha en apoyo a Palestina en Nueva York. Como gesto de solidaridad, la canciller Villavicencio decidió renunciar voluntariamente a su permiso de ingreso a Estados Unidos, pese a ser la principal interlocutora del país en asuntos internacionales.

Tras ese episodio, los cruces de declaraciones públicas entre ambos gobiernos se intensificaron, evidenciando un deterioro en el diálogo político. Sin embargo, el pasado 7 de enero, cuatro días después de la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, Petro y Trump sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron concretar una reunión presencial, fijada para el próximo 3 de febrero.

Aunque el anuncio del encuentro fue recibido como una señal de distensión, persistía la incertidumbre sobre los mecanismos legales que permitirían la entrada de la delegación colombiana. Esa duda quedó despejada el 26 de enero, cuando desde la Casa Blanca se confirmó la expedición del permiso temporal. Según informó Noticias Caracol, la notificación fue comunicada oficialmente a Petro por la canciller Villavicencio durante una reunión reciente en la Casa de Nariño.

Además del presidente y la canciller, otros funcionarios del Gobierno colombiano buscan acceder a este tipo de visa especial para acompañar la visita. Entre ellos se encuentra el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya envió la documentación requerida a través de la Cancillería y espera respuesta de las autoridades estadounidenses.

La delegación colombiana estaría integrada también por Raúl Moreno, jefe de Gabinete; el asesor de comunicaciones, Andrés Hernández; y cinco periodistas, cuyos nombres se definirán en los próximos días.

La agenda del encuentro estará centrada, principalmente, en la lucha contra las drogas, un tema que ha generado fuertes diferencias entre ambos mandatarios. Trump ha acusado en reiteradas ocasiones, sin presentar pruebas, al presidente Petro de estar vinculado con el narcotráfico, afirmaciones que el Gobierno colombiano ha rechazado, destacando cifras récord en la lucha contra este delito.

Será la primera interlocución presencial entre Petro y Trump, luego de meses de desencuentros. Desde la Casa de Nariño se espera que la reunión permita recomponer el diálogo y abrir un nuevo capítulo en una relación estratégica, marcada por desacuerdos en materia migratoria y de política exterior, pero también por una histórica cooperación entre ambas naciones.