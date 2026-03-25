En medio del debate reabierto por el accidente del Hércules C-130 en Putumayo, que dejó al menos 69 muertos y cuyas causas siguen bajo investigación, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en que Colombia debe fabricar una parte mayor de su armamento y reducir su dependencia externa. Lo hizo al ordenar la gestión inmediata de un CONPES para modernizar capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía, y al ligar esa necesidad con rezagos de equipamiento, nuevas amenazas y dificultades para acceder a tecnología extranjera.

Las razones de Petro: menos dependencia y más capacidad propia

La tesis del presidente no se quedó en una defensa abstracta de la industria militar. En su intervención, insistió en la necesidad de reforzar los sistemas antidrones, mejorar el blindaje de los vehículos que transportan tropas y renovar fusiles cuya vida útil, según dijo, ya estaría agotada. También mencionó la compra de helicópteros Black Hawk y aseguró que incluso le planteó esa posibilidad a Donald Trump, sin éxito. Más que una lista dispersa, su argumento apunta a una idea central: que Colombia no puede seguir dependiendo por completo de proveedores externos para responder a amenazas cada vez más cambiantes.

En ese punto, Petro busca instalar una lectura más amplia del problema. Su planteamiento es que la fragilidad del equipamiento no solo afecta la capacidad de reacción en operaciones, sino que vuelve al país vulnerable frente a restricciones en ventas, repuestos o transferencia tecnológica. Por eso, la apuesta por fabricar más en Colombia aparece en su discurso como una cuestión de autonomía operativa, no solo de política industrial.

Colombia no parte de cero

La idea tampoco arranca desde un vacío. Indumil ya reporta que diseña y fabrica en el país fusiles Galil ACE para dotar a las Fuerzas Militares y de Policía. Además, desde diciembre de 2025 el Gobierno anunció un convenio entre Invías e Indumil para diseñar, fabricar, ensamblar y suministrar entre 20 y 22 unidades de movilidad blindada, con una inversión superior a $60.600 millones, transferencia tecnológica y mantenimiento local.

Ese antecedente sí le da piso a una parte del discurso oficial: Colombia ya tiene capacidades instaladas en armamento liviano y está intentando ampliarlas en movilidad blindada. También hay un frente abierto en materia de antidrones, una herramienta que la Presidencia reportó en marzo en fase de pruebas. Lo verificable, entonces, es que el Gobierno sí viene empujando desarrollos puntuales en defensa; lo que todavía no demuestra es que el país pueda sustituir en el corto plazo cadenas mucho más complejas, como las de helicópteros, aeronaves o sistemas avanzados de guerra electrónica. Esa es la parte del discurso donde la ambición política sigue por delante de la capacidad industrial comprobada.

Putumayo reabrió el debate, pero no prueba por sí solo la tesis

El accidente en Puerto Leguízamo volvió a poner la discusión sobre la mesa, pero ahí conviene no forzar la conclusión. Hasta ahora, lo establecido públicamente es que no hay indicios de ataque y que las causas del siniestro siguen bajo investigación. Es decir, la tragedia reabre preguntas sobre mantenimiento, modernización y capacidad logística, pero no prueba por sí sola que la solución inmediata sea fabricar más armas en Colombia. Ese salto sería demasiado cómodo para una investigación que todavía no ha cerrado.

Lo que sí hizo el Gobierno fue convertir el accidente en un punto de presión política para acelerar decisiones que Petro ya venía reclamando. Ahí encaja la orden de tramitar un Conpes de modernización y la insistencia en una industria de defensa con más producción local, más transferencia tecnológica y menos dependencia externa. La tragedia, en otras palabras, no resuelve el debate: lo intensifica.

¿Qué queda realmente sobre la mesa?

Por ahora, la apuesta de Petro se parece más a una dirección política que a un plan industrial completamente cerrado. Hay capacidades reales en fusiles, hay un proyecto concreto de blindados y hay iniciativas en marcha en materia de antidrones. Pero todavía sigue abierta la pregunta más difícil: cuánto puede fabricar Colombia de verdad, cuánto deberá seguir comprando afuera y cuánto costará convertir esa aspiración en una política sostenida. Ahí está el punto de fondo. El presidente volvió a poner sobre la mesa la idea de una defensa con mayor producción nacional; el desafío real será demostrar que esa ambición puede traducirse en capacidades operativas, escalables y sostenibles.