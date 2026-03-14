Las empresas en Colombia podrían generar un ahorro conjunto de hasta $5,2 billones si optan por contratar aprendices en lugar de monetizar la cuota de aprendizaje, según estimaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La cifra surge a partir del potencial de ahorro que tendría el sector empresarial al vincular talento en formación bajo el contrato de aprendizaje. Para facilitar este proceso, el SENA puso a disposición del sector productivo el Simulador de Cuota de Aprendizaje, una herramienta digital que permite calcular de manera rápida los costos asociados a contratar aprendices y compararlos con el valor de monetizar la cuota.

El simulador está disponible en el portal institucional de la entidad que usted podrá encontrar aquí y permite a las empresas analizar diferentes escenarios de cumplimiento de la obligación legal de vincular aprendices, con base en su tamaño y características organizacionales.

Una herramienta para tomar decisiones empresariales

De acuerdo con el SENA, el simulador permite proyectar la contratación según el tipo de formación de los aprendices, ya sea técnica o tecnológica, lo que ayuda a identificar las opciones que mejor se ajustan a las necesidades productivas de cada empresa.

“Para nosotros, desde el SENA, es muy importante que las empresas de Colombia sepan que en conjunto pueden ahorrar hasta $5,2 billones al decidir contratar talento SENA”, explicó David Garzón García, director de Promoción y Relaciones Corporativas de la entidad.

La herramienta también busca resolver dudas frecuentes del sector empresarial sobre los costos del contrato de aprendizaje, un aspecto que en muchos casos lleva a las compañías a optar por el pago de la monetización en lugar de la contratación directa.

Según Ligia Carrero Monroy, asesora jurídica de la Coordinación de Relacionamiento Empresarial y Contrato de Aprendizaje, el objetivo es ofrecer información clara para que los empresarios puedan evaluar cuál alternativa resulta más conveniente para sus organizaciones.

Impacto en empleo y formación de jóvenes

Más allá del impacto financiero para las empresas, el SENA destacó que la contratación de aprendices tiene efectos positivos en la formación laboral de los jóvenes.

A través del contrato de aprendizaje, los estudiantes pueden aplicar en entornos reales las competencias adquiridas durante su proceso de formación, lo que fortalece su experiencia laboral y mejora sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Para muchas familias, además, el ingreso que reciben los aprendices durante su vinculación se convierte en un apoyo económico importante que contribuye a la continuidad de sus estudios.

Con esta herramienta digital, la entidad busca incentivar que más empresas opten por contratar aprendices, fortalecer la relación entre el sector productivo y la formación técnica y tecnológica, y ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes colombianos.