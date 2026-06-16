A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente, el Gobierno Nacional anunció la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) Digital, una estrategia liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y el Ministerio de Defensa.

La iniciativa busca anticipar, monitorear y responder a posibles amenazas que pueden afectar el desarrollo normal de la segunda vuelta presidencial, especialmente aquellas relacionadas con ataques informáticos, campañas de desinformación y contenidos falsos que circulan a través de redes sociales y plataformas digitales.

La decisión surge en un contexto en el que las elecciones ya no enfrentan únicamente riesgos físicos o de orden público. Hoy, buena parte de las amenazas se trasladan al entorno digital, donde la difusión masiva de información falsa, los intentos de manipulación de contenidos y los ataques a sistemas tecnológicos pueden generar confusión entre los ciudadanos y afectar la confianza en las instituciones.

Por su parte la Ministra de las TIC Carina Murcia, señalo a ambas campañas de infundir el odio en sus seguidores, odio que se ha evidenciado a través de las redes sociales, e hizo un llamado para que los colombianos no solo se unan a la paz electoral, sino también a la paz digital.

Hemos identificado bastante desinformación y lo más grave aún es que no es solamente la desinformación, es el odio, el odio que hoy vemos en las redes sociales, un odio infundado desde las dos candidaturas que hoy vemos en este ciberespacio

La Ministra incluso señaló que los menores de edad se han visto afectados por la campaña política y que esta información está llegando a ellos a través de las plataformas que utilizan para jugar.

Es inaceptable que campañas estén llegando a pautar en los juegos virtuales gratuitos para que los niños y niñas hoy, reciban un mensaje de x o y campaña y creo que esto es también parte de la protección que siempre hemos enfatizado

Por otro lado el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los funcionarios públicos y les recordó que en sus cargos, no pueden hacer campaña, ni mostrar su inclinación por alguno de los candidatos a la segunda vuelta presidencial.

No debe haber participación política de los funcionarios públicos, los servidores públicos en ejercicio de sus funciones tiene la obligación constitucional de actuar en plena neutralidad no pueden hacer proselitismo, no se pueden utilizar recursos del estado para favorecer candidato alguno

Pero este no fue el único llamado que hizo Sánchez, el Ministro también destacó la importancia de no utilizar las fuerza pública en las campañas políticas

Lo último que pedimos es que no hagan uso político de la fuerza pública, los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son servidores de todos los colombianos sin distinción política, ideológica o partidista, su misión en proteger a los ciudadanos y garantizar el orden.

Para el MinTic y Min Defensa, la protección de la democracia en la actualidad también pasa por la protección del ciberespacio. Un ataque informático o una campaña masiva de desinformación puede tener efectos similares a otras amenazas tradicionales, especialmente cuando logra afectar la confianza ciudadana o generar incertidumbre sobre la legitimidad de los resultados.

Con la segunda vuelta presidencial cada vez más cerca, el Gobierno espera que el PMU Digital se convierta en una herramienta clave para preservar la transparencia del proceso y ofrecer mayores garantías a los ciudadanos en uno de los momentos más decisivos para la democracia colombiana.