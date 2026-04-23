Gobierno ordenó pasar $25 billones de ahorros pensionales a Colpensiones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un decreto que ordena trasladar a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos provenientes de los ahorros de personas que se cambiaron de los fondos privados al sistema público de pensiones.

La decisión aplica para quienes aprovecharon la llamada “oportunidad de traslado”, un mecanismo creado por la reforma pensional que permite, por un tiempo limitado, cambiarse entre fondos privados y Colpensiones, incluso si la persona está cerca de pensionarse.

En términos simples, lo que busca el Gobierno es que el dinero de quienes ya se pasaron al sistema público deje de estar en manos de los fondos privados y pase a Colpensiones, que es la entidad encargada de pagar esas pensiones.

Según cifras oficiales, más de 119.000 personas han hecho ese cambio hasta febrero de este año. De ellas, unas 22.000 ya se pensionaron. En ambos casos —tanto quienes siguen cotizando como quienes ya reciben mesada— el Gobierno considera que sus ahorros deben trasladarse al sistema público.

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El decreto fija plazos estrictos para hacer este proceso. Para quienes aún no se han pensionado, los fondos privados deberán girar el 50 % del dinero en un máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes. Para quienes ya están pensionados, el traslado deberá hacerse en un plazo de 15 días.

La razón principal de esta medida es corregir lo que el Gobierno llama un “desbalance” en el sistema. Hoy, Colpensiones está pagando pensiones de personas que ya se trasladaron, pero parte de su ahorro sigue en los fondos privados. Con este decreto, el Ejecutivo busca que ese dinero llegue a la entidad pública y así cubrir esos pagos.

Sin embargo, la decisión no está exenta de polémica. Desde el gremio de los fondos privados, Asofondos, han advertido que el traslado de estos recursos —muchos de ellos invertidos en deuda pública— no es sencillo y podría tener efectos financieros.

Además, varios expertos han cuestionado la legalidad del decreto. El punto central del debate es que la reforma pensional establece que esos recursos deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que la persona se pensione completamente.

El abogado Kevin Hartmann ha señalado que el decreto podría contradecir esa norma, ya que la “oportunidad de traslado” fue creada por la reforma pensional y no por leyes anteriores. En ese sentido, consideran que el Gobierno no podría cambiar las reglas mediante un decreto.

A esto se suma otro elemento clave: la reforma también contempla la creación de un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, al que deberían ir estos recursos en el futuro. Sin embargo, esa parte de la ley está suspendida, lo que ha generado un vacío sobre qué hacer con el dinero en este momento.

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Pese a las críticas, el Gobierno defiende la medida y asegura que es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Solo en 2024, Colpensiones pagó más de 55 billones de pesos en pensiones, de los cuales una parte importante corresponde a personas que antes estaban en fondos privados.

Con este decreto, el Ejecutivo busca alinear el flujo de recursos con las obligaciones de pago. No obstante, el debate jurídico y económico sigue abierto y podría terminar en los tribunales.