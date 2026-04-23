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Día Mundial del Libro: autores colombianos que no puede ignorar

Jue, 23/04/2026 - 11:53
En el marco del Día Mundial del Libro, conozca algunas de la voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea.
En el marco del Día Mundial del Libro, este artículo recorre las voces más representativas de la literatura colombiana contemporánea.
Créditos:
Archivo particular

Cada 23 de abril, el mundo celebra el poder de las historias. El Día Mundial del Libro, promovido por la UNESCO desde 1995, no solo conmemora la lectura y la industria editorial, sino que invita a mirar quiénes están escribiendo hoy las narrativas que nos definen.

En esta misma fecha se conmemora el Día del Idioma y el Día del Bibliotecario en Colombia. Una jornada especial para leer y recordar autores nacionales, que han convertido la literatura en una forma de entender —y cuestionar— el país.

En sus páginas habitan las preguntas que el país aún no termina de responder. Y quizá, también, algunas pistas para entenderlo. Aquí algunos autores y autoras colombianas que no puede dejar de leer:

Pilar Quintana

En la obra de Pilar Quintana, la naturaleza es protagonista. Sus historias, como La perra, se sumergen en territorios donde lo humano se confronta con lo salvaje. Su escritura, que se ha calificado como precisa y contenida, revela tensiones profundas: el deseo, la maternidad, la frustración. 

Laura Restrepo

La literatura de Laura Restrepo se mueve entre la historia política y la intimidad emocional. En Delirio, construye un relato donde la locura es también una forma de memoria. Sus libros no solo narran: interrogan un país atravesado por sus propias contradicciones.

Tomás González

Se dice que la prosa de Tomás González parece sencilla, pero encierra una profundidad silenciosa. En Primero estaba el mar, el paisaje se convierte en reflejo de lo humano. Su literatura explora la vida y la muerte con una serenidad que, poco a poco, se vuelve inquietante.

Velia Vidal

Desde el Pacífico colombiano, Velia Vidal escribe con la fuerza de la memoria y la oralidad. Aguas de estuario recoge voces, territorios y experiencias que históricamente han sido marginadas. Su obra amplía el mapa literario del país.

Juan Gabriel Vásquez

La narrativa de Juan Gabriel Vásquez se adentra en las huellas del pasado. Sus novelas exploran cómo la violencia y la historia reciente siguen moldeando el presente. En su obra, la memoria no es recuerdo: es un territorio en disputa.

Giuseppe Caputo

Con un lenguaje que roza lo poético, Giuseppe Caputo construye historias atravesadas por la fragilidad y el afecto. En Un mundo huérfano, el amor y la precariedad conviven en una narrativa que rompe con las formas tradicionales de contar.

Mario Mendoza

La ciudad en la obra de Mario Mendoza es un organismo oscuro y vibrante. En novelas como Satanás, explora la violencia, la marginalidad y los abismos de la mente humana. Su Bogotá es cruda, incómoda y profundamente reconocible.

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