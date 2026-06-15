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Abren convocatoria para DJs en Bogotá

Lun, 15/06/2026 - 07:19
La convocatoria está dirigida a DJs mayores de 18 años que residan actualmente en Bogotá.
Alcaldía de Bogotá
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Bogotá busca nuevos talentos de la música electrónica con la convocatoria “Búsqueda de Talento DJ – Monumentum 2026”, que elegirá el acto de apertura oficial del Festival Monumentum 2026.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, con el apoyo de DNA Music, Mad Skills Academy y el Clúster DJ de Asobares.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a DJs mayores de 18 años que residan actualmente en Bogotá y tengan propuestas musicales en géneros como house, techno, trance y sus subgéneros.

También podrán participar artistas profesionales o emergentes que cuenten con habilidades técnicas en formato DJ y una identidad estética definida o en desarrollo.

Requisitos de la convocatoria

Las postulaciones podrán ser individuales o en dupla, pero no se aceptarán live sets. En el caso de las duplas, ambos integrantes deberán cumplir todos los requisitos.

Además, las inscripciones deberán ser realizadas directamente por los artistas, ya que no se recibirán postulaciones hechas por terceros.

Así será el proceso de selección

Después de la revisión de documentos y requisitos, las propuestas preseleccionadas serán evaluadas por docentes de las academias aliadas.

De ese proceso se elegirán 24 participantes, quienes avanzarán a semifinales vía streaming. Luego, cuatro finalistas competirán por abrir oficialmente el Festival Monumentum 2026.

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