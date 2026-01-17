Manifestaciones por salario mínimo 2026: fecha y puntos de concentración

Las manifestaciones en defensa del salario mínimo para 2026 ya tienen fecha, hora y puntos de concentración definidos en las principales ciudades del país. La convocatoria surge tras el decreto del Gobierno Nacional que fijó un incremento del 23% en el salario mínimo, una decisión que ha generado una fuerte controversia entre gremios empresariales y organizaciones sindicales.

Mientras sectores empresariales han calificado el aumento como excesivo y anunciaron demandas para tumbar el decreto, las centrales obreras y organizaciones sociales defienden la medida como un avance histórico en materia de justicia social, poder adquisitivo y dignificación del trabajo. En este contexto, se anunció una jornada de movilización nacional para respaldar la decisión del Ejecutivo.

¿Cuándo y a qué hora serán las manifestaciones?

De acuerdo con la convocatoria oficial difundida por las centrales sindicales, las manifestaciones en defensa del salario mínimo 2026 se realizarán el miércoles 28 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana.

La jornada está planteada como una movilización simultánea en todo el país, con el objetivo de visibilizar el respaldo ciudadano al decreto expedido por el presidente Gustavo Petro y rechazar las acciones jurídicas anunciadas para revertir el aumento salarial.

Puntos de concentración en las principales ciudades

Los organizadores informaron que el principal punto de concentración en cada ciudad será frente a los Palacios de Justicia. Estos espacios fueron elegidos por su carácter simbólico, pues allí se busca defender la legalidad y constitucionalidad del decreto del salario mínimo.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se espera una amplia participación de trabajadores, pensionados, organizaciones sociales y sectores populares. En el caso de la capital del país, la concentración principal será en el centro de la ciudad, mientras que en otras capitales se prevén marchas y actos públicos en zonas céntricas.

Las centrales obreras recomendaron a los asistentes llegar con antelación, portar elementos de protección personal y atender las indicaciones de los organizadores para garantizar una movilización pacífica.

¿Quiénes convocan las movilizaciones?

La jornada fue convocada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). A la convocatoria también se sumaron las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC.

Estas organizaciones han expresado su rechazo a lo que consideran una ofensiva política y económica de sectores empresariales que buscan frenar el aumento del salario mínimo. Según los convocantes, el debate no solo es jurídico, sino social, y pone en juego el derecho de millones de trabajadores a un ingreso digno.

Sindicatos defienden la legalidad del decreto

Fabio Arias, presidente de la CUT, aseguró que el decreto es plenamente legal y se ajusta a la Constitución, la cual garantiza el derecho a un salario mínimo vital y móvil. Recordó además que la ley faculta al Gobierno para fijar el salario cuando no se logra un acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación.

Las organizaciones sindicales insisten en que el salario mínimo no debe verse únicamente como un costo para las empresas, sino como una herramienta de redistribución de la riqueza y de reactivación económica. Por ello, reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar en las manifestaciones del 28 de enero como una forma de respaldo a la democracia social y a los derechos laborales en Colombia.