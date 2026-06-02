El dólar bajó, las acciones colombianas registraron fuertes valorizaciones y los bonos soberanos mejoraron su desempeño. Esa fue la reacción de varios indicadores financieros tras los resultados de la primera vuelta presidencial, un comportamiento que la campaña de Abelardo de La Espriella atribuyó a una mayor confianza de los mercados frente al nuevo escenario político.

Según cifras divulgadas por el equipo del candidato, el dólar pasó de $3.690 a $3.571 durante la jornada posterior a las elecciones, mientras que el peso colombiano se ubicó entre las monedas con mejor desempeño frente al dólar a nivel internacional.

La reacción también se sintió en la Bolsa de Valores de Colombia. De acuerdo con datos citados de Bloomberg Línea, el índice COLCAP llegó a superar el 6 % durante las primeras horas de negociación y cerró la jornada con una valorización de 3,57 %. Medido en dólares, el avance alcanzó el 7,40 %.

Entre las acciones con mayores incrementos se destacaron PF Aval (9,62 %), Ecopetrol (8,65 % en Colombia y 11,23 % en Nueva York), Davivienda (5,81 %), Banco de Bogotá (5,69 %) y Cibest (5,35 %).

Dólar, bolsa y bonos reaccionaron tras la primera vuelta

El comportamiento positivo también se reflejó en el mercado de deuda pública. Según la campaña de De La Espriella, los bonos soberanos colombianos registraron valorizaciones, mientras que las tasas exigidas por los inversionistas mostraron una reducción.

Asimismo, se reportó una disminución en algunos indicadores asociados al riesgo país, una variable que suele ser observada por inversionistas internacionales para medir la percepción sobre la estabilidad económica y financiera de una nación.

Aunque los movimientos del mercado responden a múltiples factores nacionales e internacionales, el resultado electoral se convirtió en uno de los elementos que más atención captó entre analistas e inversionistas durante las horas posteriores a la primera vuelta.

La campaña habla de una señal de confianza

A través de un comunicado, la campaña de Abelardo de La Espriella aseguró que la reacción simultánea del peso colombiano, la bolsa, los bonos y los indicadores de riesgo refleja una mejora en las expectativas de los mercados.

El equipo del candidato sostuvo que sus propuestas económicas, enfocadas en la seguridad jurídica, la inversión privada, la disciplina fiscal y el fortalecimiento del sector productivo, han sido recibidas favorablemente por distintos actores económicos.

Sin embargo, la campaña también reconoció que la atención de los mercados seguirá puesta en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Por ahora, los movimientos registrados en el dólar, la bolsa y los bonos dejaron una primera señal sobre cómo reaccionaron los inversionistas tras el resultado electoral, en un escenario que seguirá evolucionando a medida que avance la campaña presidencial.