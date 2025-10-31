Con motivo del puente festivo de comienzos de noviembre, el Ministerio de Transporte anunció un gran despliegue operativo nacional para garantizar que los colombianos viajen de manera segura, fluida y con atención oportuna durante estos días de alta movilidad.

Según las proyecciones de la entidad, más de 1,4 millones de pasajeros se movilizarán por las terminales terrestres del país en 139.000 vehículos, mientras que los aeropuertos nacionales recibirán alrededor de 900.000 viajeros. Para acompañar este flujo masivo, el sector transporte tendrá presencia activa en las principales carreteras, terminales y aeropuertos de Colombia.

Supertransporte y ANI: vigilancia total en vías y terminales

La Superintendencia de Transporte desplegará funcionarios en 32 terminales terrestres, 28 aeropuertos, 20 peajes y 5 estaciones de cable. Su labor será supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito, orientar a los usuarios y emitir recomendaciones preventivas para evitar incidentes durante el puente.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendrá presencia activa en 41 corredores concesionados, donde operarán más de 6.450 personas entre operativos y cangureras. Además, se contará con 3.100 equipos tecnológicos —como paneles de mensajería variable, cámaras, postes SOS y centros de control— para monitorear en tiempo real la movilidad y reaccionar ante cualquier eventualidad.

Invías refuerza atención en carreteras

El Instituto Nacional de Vías (Invías) también sumará esfuerzos al plan nacional con 1.093 colaboradores en 36 peajes, quienes dispondrán de grúas, ambulancias y carros taller para atender cualquier emergencia en carretera.

Adicionalmente, 2.910 microempresarios viales y 70 administradores estarán listos para actuar frente a contingencias climáticas, especialmente por las lluvias que podrían afectar algunos corredores. Este personal trabajará 24/7 para garantizar seguridad y atención inmediata a los viajeros.