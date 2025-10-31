Con motivo del puente festivo de comienzos de noviembre, el Ministerio de Transporte anunció un gran despliegue operativo nacional para garantizar que los colombianos viajen de manera segura, fluida y con atención oportuna durante estos días de alta movilidad.
Según las proyecciones de la entidad, más de 1,4 millones de pasajeros se movilizarán por las terminales terrestres del país en 139.000 vehículos, mientras que los aeropuertos nacionales recibirán alrededor de 900.000 viajeros. Para acompañar este flujo masivo, el sector transporte tendrá presencia activa en las principales carreteras, terminales y aeropuertos de Colombia.
Le puede interesar: ONU condena muertes en ataques de EE. UU. a lanchas
Supertransporte y ANI: vigilancia total en vías y terminales
La Superintendencia de Transporte desplegará funcionarios en 32 terminales terrestres, 28 aeropuertos, 20 peajes y 5 estaciones de cable. Su labor será supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito, orientar a los usuarios y emitir recomendaciones preventivas para evitar incidentes durante el puente.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendrá presencia activa en 41 corredores concesionados, donde operarán más de 6.450 personas entre operativos y cangureras. Además, se contará con 3.100 equipos tecnológicos —como paneles de mensajería variable, cámaras, postes SOS y centros de control— para monitorear en tiempo real la movilidad y reaccionar ante cualquier eventualidad.
Invías refuerza atención en carreteras
El Instituto Nacional de Vías (Invías) también sumará esfuerzos al plan nacional con 1.093 colaboradores en 36 peajes, quienes dispondrán de grúas, ambulancias y carros taller para atender cualquier emergencia en carretera.
Adicionalmente, 2.910 microempresarios viales y 70 administradores estarán listos para actuar frente a contingencias climáticas, especialmente por las lluvias que podrían afectar algunos corredores. Este personal trabajará 24/7 para garantizar seguridad y atención inmediata a los viajeros.
Campañas de seguridad vial en todo el país
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desarrollará una estrategia de sensibilización y prevención en las principales vías, enfocada en promover el uso del cinturón de seguridad, el respeto por los límites de velocidad y la conducción sin alcohol. También se incentivarán las pausas activas para prevenir el cansancio al volante.
El mensaje central de la campaña es claro: “La seguridad vial salva vidas”.
El llamado del Ministerio de Transporte
“Nuestro compromiso es que cada familia llegue bien a su destino y regrese a casa con tranquilidad. La movilidad segura es tarea de todos: del Estado, de los conductores y de los pasajeros”, afirmó Liliana Ospina, viceministra de Infraestructura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Transporte.
La funcionaria invitó a los colombianos a viajar con tiempo, revisar el estado mecánico de sus vehículos y seguir las instrucciones de las autoridades en carretera para prevenir incidentes.
Recomendaciones clave para los viajeros
- Verifique el estado mecánico del vehículo antes de salir.
- No conduzca bajo efectos del alcohol o el cansancio.
- Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito.
- Planee su ruta con anticipación y evite conducir con afán.
Con estos operativos de control, atención y prevención, el Ministerio de Transporte busca que el puente festivo transcurra sin contratiempos y que millones de colombianos puedan disfrutar de un viaje seguro y tranquilo por todo el territorio nacional.