La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una fuerte advertencia este viernes, instando a Estados Unidos a cesar los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, calificando estas acciones como “ejecuciones extrajudiciales” que vulneran el derecho internacional.

“Estos ataques son inaceptables”: Volker Türk

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió un comunicado en el que condenó la ofensiva estadounidense.

“Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichas operaciones y evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, señaló Türk.

El diplomático enfatizó que las muertes registradas “no tienen justificación dentro de la legislación internacional” y pidió una revisión urgente de la política militar de Washington en la región.

Estados Unidos confirma nuevos ataques en altamar

El pronunciamiento de la ONU se produjo pocos días después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmara dos nuevos ataques en altamar, uno de los cuales dejó 14 víctimas mortales, la cifra más alta desde el inicio de esta ofensiva.

Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 12 ataques y cerca de 60 personas han perdido la vida.

El gobierno de Donald Trump defiende su actuación bajo el argumento de que se trata de una “guerra contra el narcoterrorismo”.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te rastrearemos, te perseguiremos y te eliminaremos”, advirtió Hegseth.

Familias aseguran que las víctimas eran pescadores

Sin embargo, las versiones oficiales contrastan con los testimonios de las familias de las víctimas, quienes aseguran que los tripulantes no eran narcotraficantes sino pescadores.