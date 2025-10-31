¿Quién era María José Ardila, joven que murió tras participar en reto de licor?

Lo que empezó como una noche de diversión con amigas terminó en tragedia. María José Ardila, una joven de 23 años, murió luego de aceptar un reto de licor propuesto por el establecimiento Sagsa Bar, ubicado en el norte de Cali. La joven sufrió muerte cerebral tras ingerir varias bebidas alcohólicas y fue desconectada en la clínica donde permanecía internada.

“Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde. Estamos consternados, esperando a Medicina Legal y tratando de estar cerca de ella en su último momento”, relató su padre, Andrés Ardila, al diario El País.

El reto de licor que le costó la vida

Según los testimonios, el domingo 26 de octubre, María José salió con dos amigas para celebrar un cumpleaños. En la discoteca les propusieron un reto: tomar varias rondas de licor a cambio de un premio de 1,5 millones de pesos.

“Era un reto con demasiado licor, donde tenía que empezar con ron, aguardiente, tequila, whisky y unos cocteles que llaman Cucarachos”, explicó su padre.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que María José toma un coctel oscuro y dice: “¿Esto qué es? Esto sabe horrible”. Instantes después se desmaya y sufre una broncoaspiración. “A ella le cambia la cara, se desmaya y deja de respirar. Fueron 17 minutos hasta llegar a la clínica”, añadió su padre.

La familia denuncia negligencia del establecimiento

El padre de María José aseguró que el personal de la discoteca no prestó ayuda inmediata.

“No hubo nadie que la atendiera, ni primeros auxilios, ni ambulancia. Fue cero empatía con mi hija, la mandaron en carro particular”, denunció.

Según Ardila, el local cerró sus redes sociales tras el hecho y los propietarios no han contactado a la familia. “Vemos una negligencia muy grande. No existía un protocolo de seguridad”, recalcó.

Sagsa Bar y Asobares responden

Por su parte, el establecimiento Sagsa Bar emitió un comunicado:

“Lamentamos con profunda tristeza los hechos ocurridos el 25 de octubre. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y colaboramos con las autoridades”, señalaron.

Desde Asobares del Valle, su presidente Manuel Pineda pidió prudencia:

“Queremos enviar un mensaje para que nadie participe en retos virales peligrosos. Trabajamos en capacitar al personal en primeros auxilios y consumo responsable”.

Una vida truncada y un llamado a la responsabilidad

María José, quien cumplió años el 28 de octubre mientras permanecía en UCI, dejó un esposo que viajó desde Estados Unidos para celebrar con ella. “Teníamos preparada una fiesta sorpresa y terminamos con esta tragedia”, dijo su padre entre lágrimas.

La familia Ardila anunció acciones legales y convocará marchas para pedir mayor regulación de los retos con licor en establecimientos nocturnos.

“Queremos justicia para mi hija y evitar que otras familias vivan este dolor”, concluyó su padre.