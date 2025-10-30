El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las críticas de los motociclistas por las restricciones de movilidad impuestas durante el puente festivo de Halloween, una medida que busca reforzar la seguridad y el orden público en la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las críticas de los motociclistas por las restricciones de movilidad impuestas durante el puente festivo de Halloween, una medida que busca reforzar la seguridad y el orden público en la capital.

“No podemos dejar hacer lo que se les da la gana”

En entrevista con W Radio, Galán explicó que comprende el crecimiento del número de motocicletas en la ciudad, pero advirtió que también ha traído consigo problemas de convivencia y movilidad.

“Entiendo lo que ha pasado con el crecimiento de las motocicletas. Eso ha generado dificultades y tenemos que trabajar juntos en recuperar los usuarios del sistema de transporte”, afirmó el mandatario.

El alcalde enfatizó que algunos motociclistas han incurrido en comportamientos que afectan la ciudad:

“No podemos dejar hacer lo que se les da la gana a la gente. Tenemos invasión de andenes, ciclorrutas y acciones que dificultan el orden en Bogotá”, señaló.

Un fin de semana de alto riesgo

Galán recordó que este fin de semana festivo coincide con Halloween, la quincena y más de 30 eventos programados en la ciudad, lo que representa un reto para las autoridades de seguridad y movilidad.

“Es un fin de semana complejo en la seguridad y movilidad. Se han puesto en peligro a niños y habitantes de la ciudad en medio de las rodadas”, explicó.

El mandatario agregó que la medida es excepcional y temporal, diseñada para garantizar la seguridad de los ciudadanos:

“Es una medida de seguridad y de orden público. Donde no hay control ni orden, se generan afectaciones. Nos han protestado mucho por el ruido, y debemos desplegar nuestras capacidades de la mejor manera”, puntualizó.