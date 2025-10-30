Inicio
Deportes

El colombiano Freddy Bernal firma con el Chelsea

Jue, 30/10/2025 - 14:54
Nacido en Inglaterra y de padres colombianos, el arquero de 17 años, Freddy Bernal, celebra su llegada al Chelsea.
Freddy Bernal Chelsea
Créditos:
Redes sociales

Aunque nació en Redhill, Inglaterra, el talento y la pasión de Freddy Bernal llevan el sello colombiano. Con apenas 17 años recién cumplidos, el arquero empieza a hacerse un nombre en el fútbol europeo, siguiendo un camino muy similar al de Alexéi Rojas, otro guardameta con raíces cafeteras que decidió vestir la camiseta de la Tricolor.

Bernal acaba de firmar su primer contrato profesional con el Chelsea, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, después de completar un proceso formativo ejemplar en las categorías juveniles del equipo londinense. Ha pasado por los conjuntos Sub-18, Sub-19 y recientemente fue ascendido al Sub-21, un paso clave en su ruta hacia la élite.

En lo que va de temporada, el joven portero ha demostrado regularidad y talento: cinco apariciones en la Premier League Sub-18, tres titularidades en la UEFA Youth League —la versión juvenil de la Champions League— y la expectativa latente de debutar con el equipo Sub-21 de los “Blues”.

Una promesa con doble nacionalidad y corazón tricolor

Aunque ha representado a Inglaterra en las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-18, Bernal es elegible para jugar con Colombia, ya que sus padres son de origen colombiano. Su última actuación internacional fue en septiembre, cuando fue titular los 90 minutos en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán.

Esta doble nacionalidad abre la posibilidad de que la Federación Colombiana de Fútbol intente seducirlo para unirse al proceso de selecciones juveniles nacionales, como ya ocurrió con Alexéi Rojas, quien optó por defender los colores de Colombia tras haber tenido pasos por Inglaterra y Rusia.

Un futuro brillante bajo los tres palos

El caso de Freddy Bernal despierta entusiasmo entre los seguidores del fútbol colombiano, que ven en él a un potencial heredero del legado de arqueros que han marcado la historia del país. Con formación en una de las canteras más competitivas del mundo y una mentalidad enfocada en crecer, el joven guardameta parece tener todo para escribir su propio capítulo con la Tricolor.

Creado Por
Kienyke.com
Fútbol internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Así avanzan las protestas de cientos de maestros en Bogotá
Protestas de maestros en Bogotá
Cientos de maestros se tomaron las calles de Bogotá para hacerse escuchar, exigiendo mejoras en su sistema de salud.
Entretenimiento
Shakira alista con la Filarmónica de Mujeres una sorpresa en Bogotá
Shakira Filarmónica de Mujeres
Este primero de noviembre Shakira regresa a Bogotá con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e invitará al escenario a la Filarmónica de Mujeres.
Bogotá
Reporte de movilidad en el regreso a casa
Motociclistas bloquean una vía en protesta a la restricción de movilidad impuesta por el gobierno municipal este jueves, en Bogotá (Colombia).
La restricción de motocicletas en Bogotá durante Halloween generó protestas de motociclistas. La medida rige del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Política
Paloma Valencia: “Uribe será un impulsor decisivo en nuestra campaña”
Paloma Valencia, precandidata presidencial.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia habló en KienyKe.com sobre el papel de Álvaro Uribe, su visión de país, las alianzas políticas y la situación nacional.
Kien Opina
Mario Huertas
Jue, 30/10/2025 - 10:42
Un cese al fuego como si fuera el fin de la guerra (I)
Mario Huertas
Diego García Bejarano
Jue, 30/10/2025 - 10:06
El viaje inevitable
Diego García Bejarano.
Robinson Castillo
Mié, 29/10/2025 - 09:46
Pensar es un lujo y lo estamos perdiendo
Robinson Castillo
Federico Arellano Mendoza
Mar, 28/10/2025 - 09:31
No me toquen ese vals porque me matan…
Federico Arellano Mendoza