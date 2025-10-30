El colombiano Freddy Bernal firma con el Chelsea

Aunque nació en Redhill, Inglaterra, el talento y la pasión de Freddy Bernal llevan el sello colombiano. Con apenas 17 años recién cumplidos, el arquero empieza a hacerse un nombre en el fútbol europeo, siguiendo un camino muy similar al de Alexéi Rojas, otro guardameta con raíces cafeteras que decidió vestir la camiseta de la Tricolor.

Bernal acaba de firmar su primer contrato profesional con el Chelsea, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, después de completar un proceso formativo ejemplar en las categorías juveniles del equipo londinense. Ha pasado por los conjuntos Sub-18, Sub-19 y recientemente fue ascendido al Sub-21, un paso clave en su ruta hacia la élite.

En lo que va de temporada, el joven portero ha demostrado regularidad y talento: cinco apariciones en la Premier League Sub-18, tres titularidades en la UEFA Youth League —la versión juvenil de la Champions League— y la expectativa latente de debutar con el equipo Sub-21 de los “Blues”.