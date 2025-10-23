Messi renueva contrato con Inter Miami hasta 2028

Un ciclo que marcó un antes y un después

Messi llegó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia, en un fichaje histórico que revolucionó la MLS. Desde entonces, el campeón del mundo con Argentina no solo ha elevado el nivel competitivo del club, sino también su relevancia mediática y comercial.

En poco más de dos años, el argentino ha guiado al equipo a conquistar su primer título, la Leagues Cup 2023, seguido del Supporters’ Shield 2024, y ha ayudado a establecer récords de asistencia y audiencia televisiva en toda la liga.

Récords y reconocimientos individuales

A nivel personal, Messi ha continuado ampliando su legado en el continente americano. Fue elegido MVP de la MLS en 2024 y se quedó con la Bota de Oro 2025 tras anotar 29 goles en 28 partidos, una marca impresionante para un jugador que cumplirá 38 años en junio próximo.

Además, ha sido nuevamente nominado al premio MVP 2025, con la posibilidad de convertirse en el primer futbolista en la historia de la liga en ganar el galardón en dos temporadas consecutivas.

En busca de la MLS Cup

Con el nuevo contrato firmado, Messi y el Inter Miami centran su atención en el inicio de los playoffs, donde se enfrentarán al Nashville SC este viernes por la noche en el Chase Stadium. El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino buscará coronar su gran temporada con la ansiada MLS Cup 2025, un título que aún falta en las vitrinas del club.

La renovación de Messi no solo asegura su permanencia en Miami, sino también el crecimiento continuo del fútbol en Estados Unidos. La figura del argentino ha sido clave en la internacionalización de la MLS, atrayendo fanáticos, inversionistas y nuevas estrellas al campeonato norteamericano.

“Está en casa”, proclamó el Inter Miami en su anuncio, un mensaje que resume el sentimiento de los hinchas que hoy celebran saber que Lionel Messi seguirá siendo el corazón del club al menos hasta 2028.