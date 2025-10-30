Karina García, una de las figuras más populares del entretenimiento digital en Colombia, volvió a ocupar titulares tras una sorprendente confesión durante su participación en el programa ‘La Mansión de Luinny’, un reality digital que reúne a varias personalidades de las redes sociales para convivir, competir y compartir conversaciones sin filtros.

Durante una dinámica en la que los participantes debían responder preguntas personales, a la creadora de contenido le tocó una de las más directas: ¿cuál ha sido el regalo más costoso que ha recibido en su vida? Al principio, ella intentó evadir el tema con una respuesta emocional.

“Algo que no tiene precio”, dijo sonriendo, refiriéndose al amor y la compañía de las personas cercanas.

Ni joyas, ni casa, ¡un carro!

Sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros, Karina García decidió hablar con mayor franqueza y revelar un detalle que dejó a todos sorprendidos:

“¿Cosas materiales? Joyas, un carro, relojes… El carro fue un BMW, de 450 millones de pesos colombianos”, confesó entre risas, provocando una ola de reacciones dentro y fuera del programa.