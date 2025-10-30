Inicio
Karina García revela el valor del regalo más costoso que le han dado

Jue, 30/10/2025 - 13:37
En una trasmisión de La mansión de Luinny, Karina García habló de cuál es el regalo más costoso que ha recibido.
Karina García
Créditos:
Canal RCN

Karina García, una de las figuras más populares del entretenimiento digital en Colombia, volvió a ocupar titulares tras una sorprendente confesión durante su participación en el programa ‘La Mansión de Luinny’, un reality digital que reúne a varias personalidades de las redes sociales para convivir, competir y compartir conversaciones sin filtros.

Durante una dinámica en la que los participantes debían responder preguntas personales, a la creadora de contenido le tocó una de las más directas: ¿cuál ha sido el regalo más costoso que ha recibido en su vida? Al principio, ella intentó evadir el tema con una respuesta emocional.
Algo que no tiene precio”, dijo sonriendo, refiriéndose al amor y la compañía de las personas cercanas.

Ni joyas, ni casa, ¡un carro!

Sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros, Karina García decidió hablar con mayor franqueza y revelar un detalle que dejó a todos sorprendidos:

“¿Cosas materiales? Joyas, un carro, relojes… El carro fue un BMW, de 450 millones de pesos colombianos”, confesó entre risas, provocando una ola de reacciones dentro y fuera del programa.

La declaración rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en comentar sobre la magnitud del obsequio. Algunos expresaron asombro, mientras otros destacaron la sinceridad de la antioqueña al compartir detalles tan personales.

Pese al lujo del regalo, García aclaró que ya no conserva el vehículo:

Que quede claro que ya no tengo ese carro, lo vendí e invertí”, explicó, dejando ver que su decisión estuvo guiada más por la prudencia financiera que por el sentimentalismo.

Con esta confesión, Karina García vuelve a demostrar por qué se ha ganado un lugar destacado en el mundo del entretenimiento digital: su autenticidad, espontaneidad y capacidad para conectar con el público la mantienen en el centro de la conversación mediática.

Karina García
