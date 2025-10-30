Un recorrido por el alma de un genio

A lo largo de cuatro episodios, el documental —dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez— recorre la vida de Juan Gabriel desde sus humildes inicios, pasando por su ascenso al estrellato y su eterna conexión con el público. La serie combina material inédito, videos personales grabados por el propio artista y testimonios que revelan su lado más humano: el creador, el hijo, el amigo, el soñador.

“Debo, puedo y quiero” no solo es una frase emblemática, sino una declaración de vida que definió al cantante que, con su talento, rompió fronteras, estigmas y prejuicios. La producción promete mostrar cómo Juan Gabriel convirtió su dolor en arte y su vulnerabilidad en fortaleza, componiendo himnos que aún hoy resuenan con fuerza en cada rincón del mundo hispano.

Un homenaje que “duele bonito”

La directora María José Cuevas —reconocida por su sensibilidad y su enfoque visual en documentales como La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas— logra construir un retrato íntimo y conmovedor. Este proyecto, más que una biografía, es una carta de amor al legado de un hombre que vivió para cantar y amó para crear.

Con imágenes nunca antes vistas, ensayos, momentos familiares y grabaciones personales, Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero es una invitación a mirar más allá del ídolo de lentejuelas y escenarios, para descubrir al ser humano detrás de cada canción, al artista que cambió para siempre la historia de la música latina.

El regreso de un ícono inmortal

A casi diez años de su partida, la figura de Juan Gabriel sigue viva en la memoria colectiva. Su voz, sus letras y su energía continúan siendo el refugio de quienes crecieron con su música y el descubrimiento de nuevas generaciones.

Netflix lo resume en una frase que parece escrita por el propio “Divo”:

“Su historia no terminó con su último aplauso. Apenas comienza a contarse como él la habría querido: con verdad, emoción y mucha música.”