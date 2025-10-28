¿Rafaella, hija de Marbelle, involucrada en un trío amoroso?

A pocos meses del estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, el reality del Canal RCN, ya comienzan a surgir las primeras controversias entre los aspirantes que buscan un lugar dentro de la famosa casa.

Durante una reciente emisión del programa ‘Qué hay pa’ dañar’, espacio en el que los postulantes se presentan al público para ganar votos, Clara Diago, comunicadora social, periodista y emprendedora, llamó la atención por sus fuertes declaraciones sobre Rafaella Chávez, hija de Marbelle.

“No me gusta la energía de ella”

En medio de la entrevista, las presentadoras Valentina Taguado y Johana Velandia preguntaron a Diago con quién no le gustaría coincidir dentro del reality. La respuesta sorprendió tanto al público como a las anfitrionas del programa.

“A Rafaella, la hija de Marbelle, no me gusta la energía de ella. Sí he tenido problemas con ella, la verdad, porque se metió en mi relación. Entonces creo que es una persona no grata para mí”, declaró Diago en vivo.