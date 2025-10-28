¿Rafaella, hija de Marbelle, involucrada en un trío amoroso?

A pocos meses del estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, el reality del Canal RCN, ya comienzan a surgir las primeras controversias entre los aspirantes que buscan un lugar dentro de la famosa casa.
Durante una reciente emisión del programa ‘Qué hay pa’ dañar’, espacio en el que los postulantes se presentan al público para ganar votos, Clara Diago, comunicadora social, periodista y emprendedora, llamó la atención por sus fuertes declaraciones sobre Rafaella Chávez, hija de Marbelle.
“No me gusta la energía de ella”
En medio de la entrevista, las presentadoras Valentina Taguado y Johana Velandia preguntaron a Diago con quién no le gustaría coincidir dentro del reality. La respuesta sorprendió tanto al público como a las anfitrionas del programa.
“A Rafaella, la hija de Marbelle, no me gusta la energía de ella. Sí he tenido problemas con ella, la verdad, porque se metió en mi relación. Entonces creo que es una persona no grata para mí”, declaró Diago en vivo.
La aspirante explicó que su molestia con Rafaella proviene de una situación personal en la que, según ella, la joven cantante habría intervenido en su relación sentimental.
“El hombre tiene la culpa primero, obviamente, pero ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que existía. Creo que eso es una falta total. Todas somos mujeres y sabemos lo que se siente. Es una persona que no soportaría tener en la casa”, añadió Diago.
Vale tener presente que la pareja actual de Clara Diago es el actor y creador de contenido Miguel Ángel Álvarez, conocido por su participación en 'Sábados Felices'.
Silencio de Rafaella y expectativa por el reality
Hasta el momento, Rafaella Chávez no ha respondido públicamente a las declaraciones, ya que se encuentra enfocada en su proyecto musical, según se ha conocido en sus redes sociales. No obstante, las palabras de Diago han generado una ola de comentarios en plataformas digitales, donde los seguidores del programa han dividido opiniones entre quienes apoyan a la aspirante y quienes defienden a la hija de Marbelle.