Paloma Valencia: “Uribe será un impulsor decisivo en nuestra campaña”

La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, conversó con KienyKe.com sobre los principales temas de su campaña, el proceso interno del partido, su visión de país y la importancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la contienda electoral de 2026.

“Uribe será un impulsor definitivo en la campaña”

Valencia destacó que el expresidente Álvaro Uribe continúa siendo una figura esencial dentro del Centro Democrático y que jugará un papel activo durante las elecciones.

“Creo que él va a ser un impulsor definitivo. Ha dicho que quiere ser el número 25 de la lista, un número retador, para que los colombianos que lo queremos votemos por él”, afirmó.

Lea aquí: Uribe e Ingrid Betancourt dialogarán tras aval de Verde Oxígeno a Pinzón

La congresista aseguró que el partido atraviesa un momento de unidad y entusiasmo tras la recuperación política del exmandatario.

“Estamos contentos, confiados en que el trabajo que hemos venido haciendo se ha empezado a ver. Hay amistad, compromiso y ganas de que Colombia salga adelante”, señaló.

Competencia interna por la candidatura del Centro Democrático

Paloma Valencia también se refirió al proceso de selección del candidato único de su partido, que se definirá el 28 de noviembre.

“Esto se ha vuelto una carrera entre María Fernanda Cabal y yo últimamente”, reconoció, aunque destacó el papel de otros aspirantes. “Tanto Paola Holguín como Andrés Guerra son grandes líderes. Lo importante es que el partido salga fortalecido y con un proyecto claro para el país”, añadió.

Según la senadora, el debate interno se está desarrollando en un ambiente de respeto y con propuestas sólidas que reflejan la diversidad dentro del uribismo.

Críticas al Gobierno de Gustavo Petro

Valencia fue enfática al criticar la gestión del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas de salud y economía.

“Parece que Petro es como una bola de demolición: llega a tumbar todo, y eso ha sido especialmente costoso para los colombianos”, advirtió.

La precandidata manifestó su preocupación por la crisis hospitalaria y la falta de atención para pacientes con enfermedades crónicas.

“La salud está en riesgo. Hay hospitales cerrando servicios y personas que no están recibiendo medicamentos. Es una situación muy grave”, expresó.

“Quiero ser la presidenta de los informales”

Entre sus propuestas de campaña, Valencia resaltó la necesidad de brindar apoyo a los trabajadores informales, especialmente a las mujeres.

“Quiero ser la presidenta de los informales. Me impresiona que el 74% de los negocios informales son liderados por madres cabeza de hogar”, afirmó.

Agregó que su objetivo es ofrecer alternativas reales de crecimiento y bienestar.

“Las quiero con acceso al crédito, al capital y con tiempo para sus hijos. El Estado debe acompañarlas y no castigarlas”, sostuvo.

Relación con Estados Unidos y la Lista Clinton

La senadora también se refirió a la reciente inclusión del presidente Petro en la llamada Lista Clinton, medida que, según ella, refleja el deterioro de las relaciones internacionales del país.

“Estamos hablando de nuestro primer socio comercial. Ese primer aliado perdió totalmente la confianza sobre el gobierno Petro”, dijo Valencia.

Para la congresista, el distanciamiento con Washington podría tener consecuencias económicas y diplomáticas graves.

“Colombia no puede aislarse del mundo ni perder credibilidad frente a sus aliados históricos”, apuntó.

Posibles alianzas políticas para 2026

Sobre la posibilidad de construir una gran coalición opositora, Paloma Valencia aseguró que está abierta al diálogo con otros sectores.

“Yo quisiera tener una coalición con todos los sectores que no han acompañado a Petro, desde Sergio Fajardo, Galán, Peñalosa, hasta lograr una unidad grande que permita ganar en primera vuelta”, afirmó.

La precandidata insistió en que su prioridad es defender los valores democráticos y promover una agenda que una al país.

“Colombia necesita soluciones, no más divisiones. Este es el momento de construir un proyecto que vuelva a generar esperanza”, concluyó.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.