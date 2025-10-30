Inicio
Bogotá

En vivo | Caos en la movilidad en el regreso a casa

Jue, 30/10/2025 - 15:57
La restricción de motocicletas en Bogotá durante Halloween generó protestas de motociclistas. La medida rige del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Motociclistas bloquean una vía en protesta a la restricción de movilidad impuesta por el gobierno municipal este jueves, en Bogotá (Colombia).
Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

4:51 pm.

Estaciones de TransMilenio Calle 85 y Virrey retoman operación

Buses de transmilenio
Créditos:
@BogotaTransito

4:38 pm.

  • Av Caracas con calle 53: Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor, flota troncal retoma operación.
  • Dejan de operar las estaciones de TransMilenio Calle 85 y Virrey
  • Afectaciones de movilidad en la calle 63 con NQS

4:26 pm.

Más de un millón de usuarios afectados, según el más reciente reporte que entregó TransMilenio.

  • Carrera 11 con calle 72: Se cancelan los desvíos de rutas zonales del SITP y retoman su recorrido habitual.
  • Persisten los bloqueos en la av. Caracas con calle 53, la Calle 85 con autopista norte y la Estación Virrey

Ya son más de un millón los pasajeros afectados por los cierres de TransMilenio en medio de la protesta de moteros.

4:12 pm.

Estos son los puntos de la ciudad que presentan afectación vial por manifestaciones: 

📍Autonorte con calle 82 (Héroes) -Bloqueo total de la intersección. 
📍Carrera 24 con calle 72 al norte, en desplazamiento.

Motociclistas bloquean una vía en protesta a la restricción de movilidad impuesta por el gobierno municipal este jueves, en Bogotá (Colombia).
Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

4:07 pm.

TransMilenio reporta afectaciones en la Troncal Caracas a la altura de la estación Calle 85 y Virrey, que dejan de operar. 

4:03 pm.

Se habilita la calle 72, en ambos sentidos

Bogotá
Movilidad
