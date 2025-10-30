Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
4:51 pm.
Estaciones de TransMilenio Calle 85 y Virrey retoman operación
4:38 pm.
- Av Caracas con calle 53: Mejoran las condiciones de movilidad en el corredor, flota troncal retoma operación.
- Dejan de operar las estaciones de TransMilenio Calle 85 y Virrey
- Afectaciones de movilidad en la calle 63 con NQS
4:26 pm.
Más de un millón de usuarios afectados, según el más reciente reporte que entregó TransMilenio.
- Carrera 11 con calle 72: Se cancelan los desvíos de rutas zonales del SITP y retoman su recorrido habitual.
- Persisten los bloqueos en la av. Caracas con calle 53, la Calle 85 con autopista norte y la Estación Virrey
Ya son más de un millón los pasajeros afectados por los cierres de TransMilenio en medio de la protesta de moteros.
4:12 pm.
Estos son los puntos de la ciudad que presentan afectación vial por manifestaciones:
📍Autonorte con calle 82 (Héroes) -Bloqueo total de la intersección.
📍Carrera 24 con calle 72 al norte, en desplazamiento.
4:07 pm.
TransMilenio reporta afectaciones en la Troncal Caracas a la altura de la estación Calle 85 y Virrey, que dejan de operar.
4:03 pm.
Se habilita la calle 72, en ambos sentidos