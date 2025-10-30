En el video se aprecia a la orquesta ensayando partituras con arreglos creados por la propia Shakira, lo que confirma que la artista está involucrada directamente en la dirección musical del show. Esta colaboración no es casualidad: durante su paso por Spotify Anniversaries, la cantante presentó una nueva versión de “La Pared” con cuerdas, lo que muchos fans creen que será parte del repertorio especial para Bogotá.

El director de la Filarmónica de Bogotá, David García, también confirmó la noticia en su cuenta de X, adelantando que la Filarmónica Femenina participará “expresamente en una de las canciones del repertorio” de Shakira, un detalle que ha despertado aún más emoción entre los seguidores.

Una orquesta con propósito y poder femenino

Creada en 2022 como iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Filarmónica de Mujeres busca ofrecer espacios para que músicas colombianas continúen su formación, experimenten la vida orquestal y demuestren su excelencia en diversos formatos musicales.

Desde su debut, la agrupación ha participado en eventos destacados como El Rito – Tributo a Soda Stereo, el concierto solidario Una Novena por Bogotá y el Festival de Verano, donde sorprendieron al reinterpretar temas de Guns N’ Roses y Metallica.

Una noche para la historia

El encuentro entre Shakira y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá no solo promete ser uno de los momentos más emocionantes del tour, sino también un acto simbólico de unión entre el arte popular y la música académica, entre el talento femenino y la fuerza cultural colombiana.