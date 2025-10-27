La madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, un grave accidente en la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, dejó como resultado la muerte de Julián Andrés Valderrama Monzón, de 26 años, contratista del Metro de Medellín, y cuatro trabajadores más lesionados. El hecho ocurrió cuando un vehículo particular atravesó una zona de obras destinada a reparar la socavación que mantuvo al sistema seis días con operación irregular.

El responsable del accidente fue identificado como Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, conductor de un Chevrolet Spark GT, quien arrolló a los empleados de la empresa Telval, contratada para ejecutar los trabajos entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Le puede interesar: Daniel Quintero lanza comité por firmas para la Presidencia de 2026

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según explicó Luis Eduardo Echeverri, secretario (e) de Movilidad de Medellín, todo empezó por un primer choque causado por un motociclista, que dañó el cerramiento de seguridad instalado para proteger la zona de mantenimiento. El motociclista huyó del lugar, dejando a los operarios inspeccionando los daños sobre las 4:30 a. m.

En ese momento, el vehículo de Castañeda Carvajal irrumpió en el área restringida, llevándose conos, maletines y la cinta de acordonamiento, que quedó incrustada en el bumper del carro. En su recorrido atropelló a cinco trabajadores, provocando la muerte inmediata de Valderrama Monzón, oriundo de Necoclí (Urabá antioqueño) y padre de un niño menor de nueve años.