La capital del país se mantiene en alerta este viernes, 31 de octubre, luego del caos vial que se vivió un día antes por las manifestaciones de motociclistas que rechazaron las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de las celebraciones de Halloween.

Aunque las autoridades esperaban una jornada tranquila, los líderes del gremio convocaron nuevamente a concentraciones, caravanas y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad.

Protesta por el Decreto 528: moteros llaman a “parar la ciudad”

La molestia del gremio se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 528, que limita la circulación de motocicletas con parrillero en ciertos corredores y horarios. La norma empezó a regir desde la medianoche del pasado miércoles y, según los motociclistas, afecta injustamente a miles de trabajadores que dependen de este medio de transporte.

Uno de los principales voceros, Ericson Arias, hizo un llamado contundente a los más de dos millones de motociclistas que circulan por Bogotá.

“Nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”, expresó durante su intervención frente al centro de convenciones Ágora, donde se realizó uno de los primeros plantones del jueves.