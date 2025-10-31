Inicio
Estas son las motos que podrán circular en Bogotá este Halloween

Vie, 31/10/2025 - 11:11
La Alcaldía expidió el Decreto 528 de 2025, que restringe la circulación de motocicletas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, con varias excepciones clave.
La Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 528 de 2025, que establece medidas preventivas y temporales sobre la circulación de motocicletas durante el puente festivo de Halloween, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la decisión busca garantizar la seguridad y el orden público, ante el incremento en incidentes de tránsito y alteraciones durante esta fecha.

Las motos que sí podrán circular durante Halloween en Bogotá

El decreto establece excepciones que permiten la movilidad de ciertos grupos:

Sí podrán circular:

  • Motos pertenecientes a la fuerza pública, Policía, organismos de seguridad del Estado y autoridades de tránsito.
  • Vehículos de emergencias, socorro, salud y prevención de desastres.
  • Personal de seguridad privada con carné, uniforme y autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia.
  • Motos de empresas de servicios públicos, SITP, o de servicios diplomáticos.
  • Conductores de aseguradoras, asistencia técnica, conductor elegido o mensajería debidamente identificados.
  • Motos que transporten personas con discapacidad.

No podrán circular:

  • Motos particulares que no estén en ninguna de las categorías anteriores.
  • Conductores que no cuenten con identificación o permisos exigidos por el decreto.
  • Motocicletas usadas para fines recreativos o sin justificación laboral o médica durante los días de restricción.

Sanciones y control de las medidas

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la norma podrán enfrentar multas económicas y la inmovilización del vehículo, según lo establecido en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía y Convivencia).

El cumplimiento del decreto estará a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Tránsito y Transporte y el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, que reforzarán los operativos en puntos estratégicos de la capital.

