Inicio
Entretenimiento

Ariana Grande protagonizará nueva temporada de American Horror Story

Vie, 31/10/2025 - 16:47
Ariana Grande protagonizará la temporada número 13 de 'American Horror Story'. También regresará la ganadora del Óscar, Jessica Lange.
Ariana Grande American Horror Story
Créditos:
heute.a

Ariana Grande sigue adelante con su faceta como actriz y se suma al elenco de la decimotercera temporada de 'American Horror Story', de Ryan Murphy y Brad Falchuk, informó este viernes la casa productora de Murphy en Instagram.

En esta temporada, la protagonista de 'Wicked' compartirá escena con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

Con 'American Horror Story', Grande vuelve a trabajar con Murphy, con quien ya había colaborado en 2015 cuando protagonizó 'Scream Queens', serie en la que también participaron Roberts y Lourd.

Por su parte Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters ya habían formado parte del universo de 'American Horror Story'. Aunque aun no se tienen detalles de la trama de la nueva temporada de esta serie antológica de terror, algunos de los seguidores del director ya especulan con la posibilidad de que retome historias de entregas anteriores.

Ganadora de dos premios Emmy, 'American Horror Story' se estrenó por primera vez en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico, fenómenos sobrenaturales y aspectos sombríos de la sociedad.

Murphy también es reconocido por la serie de Netflix 'Monster', otro proyecto antológico que narra la historia de crímenes reales. 

Creado Por
Agencia EFE
Ariana Grande
Series
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Medio Ambiente
Colombia y Arabia Saudita firman acuerdo en sectores estratégicos
Colombia y Arabia Saudita firman memorando
Los dos países establecieron una hoja de ruta para diversificar mercados y atraer inversiones de alto impacto en sectores clave como agroindustria, energías limpias y turismo, fortaleciendo su asociación estratégica.
Política
ONU renueva la Misión de Verificación en Colombia, pero con ajustes
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó la Misión de Verificación en Colombia, aunque con recortes en sus funciones y nuevas condiciones.
Colombia
Petro denuncia censura por orden judicial contra película Noviembre
El presidente Gustavo Petro calificó como censura la orden de un juez de eliminar una escena del film Noviembre.
El presidente Gustavo Petro calificó como censura la orden de un juez de eliminar una escena del film Noviembre, basado en la toma del Palacio de Justicia.
Bogotá
El joven con discapacidad que triunfa trabajando en un hotel de lujo
Brayan Benítez, joven con discapacidad intelectual, encontró en el trabajo su oportunidad.
Con esfuerzo y disciplina, este joven con discapacidad intelectual logró conseguir empleo y cambiar su vida. Su mensaje: nunca rendirse ante los retos.
Kien Opina