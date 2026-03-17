Universidades regionales avanzan hacia certificaciones educativas globales

En medio de los recientes cuestionamientos sobre la calidad de la educación superior en Colombia, especialmente tras escándalos relacionados con presuntos “carruseles de diplomas”, el debate sobre cómo garantizar estándares académicos confiables vuelve a ocupar un lugar central en la agenda educativa del país.

En este contexto, varias universidades con vocación regional han comenzado a buscar certificaciones internacionales que permitan verificar, mediante auditorías externas, la calidad de sus procesos académicos y administrativos. Una de las normas que ha ganado protagonismo en este proceso es la International Organization for Standardization (ISO) 21001, un estándar internacional diseñado específicamente para instituciones educativas.

Publicada en 2018, la norma ISO 21001 evalúa los sistemas de gestión educativa de colegios, universidades y centros de formación. A diferencia de otras certificaciones más generales, esta se enfoca en aspectos propios del sector educativo, como la consistencia de los procesos académicos, el seguimiento al aprendizaje de los estudiantes y los mecanismos de mejora continua basados en evidencia.

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Entre las instituciones que han avanzado en este proceso se encuentra la Fundación Universitaria Colombo Germana, conocida como Unigermana. Aunque la institución ya contaba con la certificación ISO 9001 en gestión de calidad, decidió dar un paso adicional al adoptar un estándar específico para educación.

De acuerdo con su rector, Eduardo Behrentz, el proceso implicó varios meses de trabajo interno para cumplir con los requisitos exigidos por la certificación. Según explicó, más allá del reconocimiento formal, el objetivo principal es fortalecer la calidad de los procesos educativos.

“Durante varios meses trabajamos de manera rigurosa para cumplir con los estándares que exige la certificación. Más allá del sello, lo realmente valioso es que fortalece la calidad educativa y garantiza a nuestros estudiantes que se están formando en una institución comprometida con la mejora continua”, señaló Behrentz.

Además de Unigermana, otras instituciones con presencia regional también cuentan con esta certificación. Entre ellas se encuentran la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, la Institución Universitaria de Envigado, la Universidad de Cartagena, el Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria y la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.

En la mayoría de los casos se trata de universidades que cumplen un papel clave en la formación de profesionales en regiones donde la oferta de educación superior ha sido históricamente más limitada que en las grandes ciudades.

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La expansión de la educación virtual, acelerada durante la pandemia, también ha impulsado este tipo de procesos. La digitalización permitió que estudiantes de territorios apartados accedieran a programas universitarios sin tener que trasladarse a las principales capitales del país, pero al mismo tiempo abrió nuevos desafíos para garantizar estándares de calidad.

En ese escenario, certificaciones como la ISO 21001 comienzan a perfilarse como una herramienta que algunas instituciones están utilizando para fortalecer sus sistemas de gestión educativa y responder al reto de ampliar la cobertura sin sacrificar la calidad académica.