El joven con discapacidad que triunfa trabajando en un hotel de lujo

A sus 25 años, Brayan Benítez se ha convertido en símbolo de esfuerzo, disciplina y superación. Este joven con discapacidad intelectual trabaja actualmente en el hotel NH Royal Pavillon, gracias al programa de inclusión laboral de Minor Hotels en alianza con la fundación Best Buddies Colombia. Su historia refleja cómo las oportunidades pueden transformar vidas y derribar prejuicios.

Un sueño hecho realidad

“Estoy muy agradecido con Dios y con la vida por darme esta gran oportunidad de poder iniciar en una labor laboral que es en el hotel NH Royal Pavilion”, cuenta Brian con una sonrisa llena de orgullo y gratitud.

Desde que fue contratado como auxiliar logístico, su rutina cambió por completo. “Al principio estaba un poco nervioso, pero ya me fui soltando. La jefe del hotel me mostró las ubicaciones y poco a poco fui aprendiendo todo”, recuerda.

Entre sus tareas está organizar y verificar habitaciones, limpiar y disponer mesas y garantizar que todo esté listo para recibir a los huéspedes. Pero más allá del trabajo, Brian ha ganado independencia y confianza. “Gracias a mi sueldo, he podido ayudar a mis papás, hacer mi propio mercado y comprar cosas para mis necesidades”, comenta emocionado.