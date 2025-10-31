Hassam le dice adiós a ¿Qué hay pa' dañar?

Hassam anunció oficialmente su salida del formato digital “¿Qué Hay Pa’ Dañar?”, el programa en vivo del Canal RCN que debutó el pasado 8 de septiembre y que se ha caracterizado por su tono irreverente y su “opinión sin filtro”.
El espacio, conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y el comediante, se consolidó rápidamente como una propuesta distinta dentro del contenido digital del canal. Sin embargo, las últimas semanas habían generado incertidumbre entre los seguidores, luego de que el humorista se ausentara de manera prolongada.
Una decisión por salud
Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Hassam confirmó que su retiro del programa responde a una delicada situación de salud. “Casi tengo un coma diabético”, relató el comediante, quien explicó que, aunque era prediabético, sus niveles de insulina se dispararon, lo que lo llevó a estar hospitalizado durante cuatro días.
El diagnóstico fue claro: paciente insulino dependiente con complicaciones múltiples, un cuadro que se suma a los antecedentes médicos que el artista ha enfrentado, como su batalla contra el cáncer.
“No es que yo esté mal, pero tengo que darle prioridad a la salud, no solamente física, sino también mental”, expresó conmovido. Además, señaló que su nueva condición médica exige una serie de citas y controles permanentes, lo que haría imposible mantener el ritmo de grabación del programa.
Un adiós con gratitud
Hassam aseguró que la decisión fue tomada tras hablar directamente con las directivas del Canal RCN, a quienes agradeció el apoyo y la comprensión. “Con mucha tristeza tengo que avisarles que no continúo en ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’”, afirmó, reconociendo que la renuncia fue un paso doloroso, pero necesario.
El humorista también reflexionó sobre lo que calificó como un “descuido en su salud” y otros aspectos personales que lo llevaron a hacer un alto en el camino. Aun así, confirmó que seguirá adelante con sus shows individuales, aunque siempre poniendo como prioridad su bienestar y el de sus hijas.