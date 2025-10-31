Hassam le dice adiós a ¿Qué hay pa' dañar?

Hassam anunció oficialmente su salida del formato digital “¿Qué Hay Pa’ Dañar?”, el programa en vivo del Canal RCN que debutó el pasado 8 de septiembre y que se ha caracterizado por su tono irreverente y su “opinión sin filtro”.

Lea también: Le recuerdan a la Señorita Antioquia infortunado comentario sobre Dilan

El espacio, conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y el comediante, se consolidó rápidamente como una propuesta distinta dentro del contenido digital del canal. Sin embargo, las últimas semanas habían generado incertidumbre entre los seguidores, luego de que el humorista se ausentara de manera prolongada.

Una decisión por salud

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Hassam confirmó que su retiro del programa responde a una delicada situación de salud. “Casi tengo un coma diabético”, relató el comediante, quien explicó que, aunque era prediabético, sus niveles de insulina se dispararon, lo que lo llevó a estar hospitalizado durante cuatro días.