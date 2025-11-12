¿Qué medios y voces lideran los debates de opinión en 2025?

El informe Forjadores de Opinión – Colombia 2025, elaborado por Datagrafía, analiza quiénes influyen en la conversación pública a través de los principales programas de debate del país. En esta edición, el estudio incluye a KienyKe entre los medios con mayor presencia de entrevistados en espacios de discusión.

Un año de debate intenso y menos espacios

El estudio parte de un contexto político complejo, marcado por tensiones institucionales, el asesinato de un candidato presidencial y el inicio de la campaña para las elecciones de 2026.

Datagrafía advierte una reducción en los espacios de discusión nacional: Hora 20 acortó su duración, Voces RCN y Opiniones Cruzadas salieron del aire, y la revista Alternativa cerró operaciones.

En medio de la polarización, el informe subraya la urgencia de preservar un debate plural y verificable, mediante el fortalecimiento de los canales de opinión y del periodismo independiente.

¿Qué midió el informe?

Entre el 7 de enero y el 30 de septiembre de 2025, Datagrafía registró 3.947 opiniones emitidas en programas de radio, televisión y transmisiones digitales como Hora 20, Cambio, Charlas en la Silla y La Otra Cara.

Cada intervención fue clasificada por tema y tono, abarcando áreas como política, economía, justicia, conflicto armado, salud y relaciones internacionales.

A cada comentario se le asignó una calificación de 0 a 1, según su carga positiva o negativa, con el fin de medir el tono del debate sin juzgar la orientación ideológica.

Quiénes ocupan la mesa de discusión

El informe agrupa a los participantes en tres sectores: partidos políticos, universidades y medios de comunicación.

En el ranking de medios, KienyKe aparece junto a Caracol Radio, Semana, La Silla Vacía y Cablenoticias, reflejando la diversidad de orígenes entre quienes intervienen en el debate público.

En el ámbito académico, se destacan la Universidad de los Andes, el Externado y la Javeriana por su alta participación en espacios de opinión.

En cuanto a representación política, el Centro Democrático lidera las intervenciones, seguido por el Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde.

Temas que dominaron 2025

Las conversaciones giraron en torno a once ejes principales: la propuesta de consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral, la relación con Estados Unidos, las elecciones de 2026, la “paz total” y el proceso con el ELN, el caso Álvaro Uribe, la reforma a la salud, la política económica, el sector energético y la relación con Venezuela.

El tono predominante fue crítico y polarizado, con picos de negatividad en los debates sobre seguridad y justicia.

Una lectura institucional

Más que un conteo de apariciones, Forjadores 2025 evidencia una asimetría entre visibilidad y diversidad: hay muchas voces, pero pocas representan regiones, minorías o sectores sociales fuera del eje Bogotá–Medellín.

El estudio concluye con un llamado a ampliar la base del debate público, fortaleciendo los medios regionales, universitarios y comunitarios.

En palabras del documento, “los medios tienen la palabra” — pero su permanencia y pluralidad dependen de que el debate siga siendo un bien público y no un privilegio de pocos.