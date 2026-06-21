Durante 23 años, Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias ‘Marlon’, escaló posiciones dentro de las disidencias de las Farc hasta convertirse en uno de los principales cabecillas del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura armada ilegal que opera en el suroccidente del país y que hace parte de la facción liderada por alias Iván Mordisco.

Su nombre volvió a ocupar titulares luego de que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional confirmaran su neutralización durante una operación desarrollada en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Sin embargo, detrás de ese resultado hay una trayectoria criminal que, según las autoridades, estuvo marcada por atentados terroristas, homicidios, reclutamiento de menores y ataques contra la Fuerza Pública.

¿Quién era alias ‘Marlon’?

Las autoridades identificaban a alias ‘Marlon’ como uno de los principales jefes armados del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una de las estructuras más activas de las disidencias de las Farc en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

De acuerdo con información de inteligencia, llevaba más de dos décadas vinculado a organizaciones armadas ilegales y había logrado consolidar influencia sobre corredores estratégicos utilizados para la movilidad de hombres armados y el control de economías ilícitas en el suroccidente colombiano.

Su papel dentro de la organización lo convirtió en uno de los hombres de confianza de la estructura y en un objetivo prioritario para las autoridades.

Los atentados que le atribuyen las autoridades

Alias ‘Marlon’ era señalado como uno de los presuntos responsables del atentado terrorista ocurrido en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca, un ataque que dejó 21 personas muertas y 45 heridas.

También figuraba dentro de las investigaciones relacionadas con el ataque contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, registrado el 21 de agosto de 2025.

Según las Fuerzas Militares, su estructura habría participado en la planeación y ejecución de atentados mediante vehículos acondicionados con explosivos en zonas como Jamundí, Valle del Cauca, y Timba, Cauca.

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Las autoridades también lo vinculaban con acciones armadas contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del Estado.

Homicidios, reclutamiento y uso de explosivos

Además de los atentados, alias ‘Marlon’ era investigado por presuntos homicidios de líderes sociales, ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y reclutamiento e instrumentalización de menores de edad.

Los reportes de inteligencia lo relacionaban igualmente con el uso de drones cargados con explosivos y otras modalidades empleadas por grupos armados ilegales para ejecutar acciones terroristas en el suroccidente del país.

De acuerdo con las autoridades, estas prácticas formaban parte de la estrategia militar desarrollada por el Bloque Occidental Jacobo Arenas para mantener control territorial en varias zonas de Cauca y Valle del Cauca.

La recompensa por alias ‘Marlon’

La importancia de alias ‘Marlon’ dentro de las disidencias de las Farc quedó reflejada en la recompensa ofrecida por el Gobierno Nacional.

Las autoridades llegaron a ofrecer hasta 4.500 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo y facilitar su captura.

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Además, contaba con órdenes de captura vigentes por múltiples delitos relacionados con terrorismo, homicidio y otras conductas asociadas al conflicto armado.

Para los organismos de seguridad, su permanencia dentro de la estructura representaba una amenaza para varias comunidades del Pacífico colombiano y del suroccidente del país.

Cómo cayó alias ‘Marlon’

La operación que permitió ubicar a Iván Jacobo Idrobo Arredondo se desarrolló en la vereda San Isidro, en zona rural de Buenaventura.

Gracias a labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, las autoridades lograron establecer su ubicación y ejecutar el operativo que terminó con su neutralización.

Según el Gobierno, este resultado representa una afectación estratégica para el Bloque Occidental Jacobo Arenas y para las estructuras de las disidencias de las Farc que mantienen presencia en municipios de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Las autoridades consideran que la salida de alias ‘Marlon’ debilita las capacidades operativas de esta organización armada ilegal, señalada de afectar la seguridad de municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Morales, Argelia, Policarpa, Leiva y El Rosario.

Con su muerte termina la trayectoria de uno de los cabecillas más importantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, pero las autoridades mantienen las operaciones contra las estructuras que continúan actuando en el suroccidente colombiano.